儲能投資十倍成長　安永：二個推力再加速

▲安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行副總馮熾煒指出，「政策」與「企業」這二股力量，是進一步加速儲能系統在臺灣加速成長的「推力」。

圖、文／安永提供

近年來，全球低碳轉型推動再生能源快速發展，因「間歇性」供電特性，帶動電池儲能系統（BESS）需求爆發。安永聯合會計師事務所指出，臺灣的「碳有價」政策與RE100倡議成為儲能投資加速成長的兩大動能。

臺灣2024年再生能源占比達11.9%，政府目標2030年提高至30%、2050年達60%至70%。然而，太陽光電與風力發電受天候影響，供電不穩，易衝擊電網。西班牙與葡萄牙4月曾因再生能源占比高達6成、遇氣候變化，短短5秒掉電15GW，導致6,000萬用戶斷電，凸顯儲能重要性。BESS能儲存並調節電力，需求約為再生能源裝置容量的5%-10%。

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根據政府《淨零轉型戰略行動計畫》，臺灣2025年BESS裝置目標1.5GW，2030年達5.5GW。市場規模也從2023年約200億元，預估2030年成長至2,000億元以上。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行副總馮熾煒指出，「政策」與「企業」是推升動能。政策面，2020年起「用電大戶條款」要求高用電戶設置再生能源或儲能設施，2025年將開徵碳費，長期引導企業投入綠能與儲能。企業面，RE100倡議要求成員於2050年前100%使用綠電，推動供應鏈共同減碳，也增加儲能需求。

他提醒，BESS屬資本密集專案，涉及長期融資與專案管理，建議透過專家協助，評估投資可行性、優化融資架構，助力能源轉型。