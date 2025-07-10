AI 產業資料共享美意　慎防「市場壟斷」隱憂

▲AI時代來臨，產業資料共享雖有助於促進產業合作與效率，卻也可能帶來市場壟斷等公平競爭的隱憂。（圖／取自免費圖庫pixabay）

● 顏廷棟／銘傳大學財金法律學系教授



因應人工智慧（AI）、數位平台等創新科技之發展趨勢，數位發展部公布「促進資料創新利用發展條例草案」，期以建構利於資料取得與再利用之環境，確立我國資料創新利用之法制基礎，立法用意至為良善。

數據資料的特性與正面效益



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AI、數位平台等科技產業提供服務，在使用過程蒐集使用族群大量且多樣之數據資料，進而產生如次的正面效應：1.數據資料具有無體公共財性質，可提供多數經濟主體無互斥性的利用資料，該等數據資料若經公開得以自由利用，由於複製數據資料之邊際成本甚低，有助於科技產業以較低廉成本提供更有效率之服務。2.數據資料相互結合利用，即可產生資料多樣性利用價值，如此大量累積使用者個人資料，配合資料多樣性的加乘作用，相對提高科技產業的規模經濟效益。

資料共享機制的潛在風險



有鑑於數據資料的重要性及效益功能，發展條例草案第二十條第一項規定，政府機關得鼓勵產業間合作，建構開放、安全、互通、可信任之產業資料共享機制，促進各界以公平、合理及非歧視之條款共享資料。此外，同條第二項列舉五款資料共享機制措施，以釋放產業資料之潛能，促進產業資料共享之順暢運作。

不過，如此資料共享機制，同時有造成產業出現市場壟斷行為的負面效果疑慮。例如，產業採用一致性之資料結構、格式、標準及其他處理方法措施，可能提供廠商共同計算生產成本、掌控銷售數量或供應鏈通路等營運管理基礎，形成共同決定商品價格、生產數量或使用技術等壟斷市場結果，以致違反公平交易法第十四條禁止聯合行為規定。

國際經驗有明確指引

事實上，國外先進國家為兼顧產業資料共享機制與避免市場壟斷結果，已有採行相關的規範配套措施者。例如，日本公平會在2023年3月，公布「有關獨占禁止法對實現綠色社會之事業活動指針」，規定產業收集數據以開發減碳技術或商品，或相互提供數據以制定技術標準或統一商品規格，有助於實現綠色社會目標，原則無違反法之虞。

例外情形，產業間藉由共有數據機會，相互掌握商品或勞務價格、數量等重要競爭事項資訊，促進實施共同行為，以致實質限制市場競爭，即有違法之虞。至於判斷事業間共有數據有無限制競爭效果，應綜合考量共有數據之事業數目及市占率、收集數據之性質（使用數據研發技術、商品或勞務投入財數據等重要性）、共有數據之必要性、收集數據範圍及期間、在相關市場得以獨立營業活動（未涉及共有或交換價格、數量等事項資訊）。

建議：兼顧產業創新與競爭秩序

數位發展部公布的資料創新利用條例草案，雖然有利於我國 AI 等創新科技產業發展，但同時存在有促使產業實施市場壟斷行為的立法疏失。是以亡羊補牢，數位發展部草案，宜應仿效日本法制，揭示資料共享的原則合法與例外違法之判斷標準，避免廠商誤蹈法網並維護市場競爭秩序。

● 本文獲銘傳大學財金法律學系顏廷棟教授授權。以上言論不代表本網立場，本網保有文字刪修權。