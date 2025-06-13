直擊／山椒魚現蹤！台灣大攜玉管處、林保署簽署MOU守護生物多樣性

記者蘇晟彥／嘉義報導

從一部紀錄片《山椒魚來了》牽起的緣分，台灣大哥大2023年起與台大動物技術學系遺傳研究室朱有田教授團隊啟動「台灣大山椒魚保育研究計畫」，台灣大透過資金、AIoT科技等多重面向協助計畫進行，實際以行動守護生物多樣性。12日台灣大哥大永續品牌公關副總暨基金會執行長劉麗惠帶領團隊、媒體前往阿里山，入住在阿里山國家森林公園內唯二的阿里山賓館，走入森林，探訪生物最原始的面貌，並分別與農業部林業及自然保育署嘉義分署、內政部國家公園署玉山國家公園管理處簽署MOU，將持續推動保育瀕危山椒魚計畫。

▼台灣大哥大與嘉義分署、玉山國家公園管理處簽下MOU，將持續推動保育瀕危山椒魚計畫。（圖／記者蘇晟彥攝）







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說到「山椒魚」，許多民眾可能會非常陌生，有可能會跟長相極相似，分類上屬於有尾目蠑螈科的蠑螈弄混。這個來自冰河時期，隸屬於有尾目小鯢科，被稱作「冰河精靈」的牠出現自數億年前，是現存世界上少有的活化石之一，目前在台灣僅存南湖山椒魚、臺灣山椒魚、楚南氏山椒魚、觀霧山椒魚及阿里山山椒魚五種，根據農業部林業及自然保育署資料顯示，在臺灣紅皮書名錄評估受脅類別中皆屬於瀕危 （Endangered, EN）的分類。

在2023年，麥覺明導演的《山椒魚來了》，紀錄了17年來隨著「三代傳承」的團隊深入台灣高山數百次取得的珍貴影像，讓這個「史前巨獸」得以出現在一般民眾面前，近期更因為頭上圍著一叢卵，像極「波提獅」的萌樣走進大眾視野，而長年關注永續發展議題的台灣大哥大，看到生物多樣性研究是全球物種適應氣候變遷與新興疾病的重要基礎，同時是維持地球生態系統穩定，在2023年啟動《台灣大山椒魚保育研究計畫》，聚焦台灣五種原生高山山椒魚，展開圈養繁殖、野外觀察與基因保存等多面向行動，朱有田教授笑著說，「當時有個非常重要、用來保存的基因材料的冰箱壞掉，那一台要80多萬，台灣大完全沒有思考就送上來了！」

▼ 山椒魚產卵照萌翻網友。（圖／玉山國家公園管理處提供）





▼小朱老師帶領媒體團介紹整個野外復育的過程及艱辛。

朱有田教授團隊也帶領媒體直接走入位在阿里山國家森林公園中， 以人工遮覆物所建造的野外繁殖棲地，這些棲地座落於民眾不能進入的深林中，實際隨著團隊走過一趟，心中只有滿滿佩服，在造訪當天下著細雨，研究團隊必須穿著雨衣，走在難以立足的森林小徑上，小朱老師說，他自己通常是背著最輕設備的人，但至少也有10多公斤，沿途沒有像是森林步道那樣愜意，必須小心走的每一步，每走到一個模擬棲地，就必須翻開木頭仔細紀錄，頂著寒冷、又或者是沿路上昆蟲的叨擾，這樣枯燥且寂寞的研究，一做就是接近十個年頭。

朱有田教授說，「我一開始根本不認識山椒魚！最早我是『研究豬的』」，最早在台灣大學除了致力於分子生物技術的研發，也投入台灣原生種的遺傳分析與復育，而因為賴俊翔老師的牽線下，加入到山椒魚研究的團隊中，我詢問，目前山椒魚已經有一定程度的圈養成效，這個計畫有一個設想結束的時間嗎，他則回答我說，「科學就是先做出一個假說，我們要想辦法去驗證，但在這個過程中會不斷有各種問題誕生，我們必須要沿路將這些問題給解決，看起來還有很遠的路要走。」

▼小朱老師在分享時，能聽出有幾度透露出一路上艱辛不易的感動。



▼野外復育地的路程艱辛。



▼團隊會在野外設置模擬棲息地的環境，定期觀察山椒魚動向。



而這次台灣大哥大也邀請媒體一同前進到阿里山山椒魚的生態復育區，親眼見證這隻「史前巨獸」的真實面貌，並由團隊分享在戶外紀實的完整過程，包含如何注入色標、該如何寫下數據、生態復育區的完整建構過程，經過這些年的努力，在2022年終於見證百年來首次目擊阿里山山椒魚孵育的完整過程，引起國際學者高度關注。

正因為如此艱辛，造成記錄、復育的過程不僅缺乏人力，資金等支援也同樣稀缺，再加上山椒魚族群分布零星、難以觀測，加上相關研究長期仰賴單一團隊投入，資源與人力相對匱乏，使得保育工作面臨重重挑戰。台灣大哥大在因緣際會下， 以行動守護生物多樣性，自2023年起攜手臺灣大學動物技術學系遺傳研究室朱有田教授團隊，歷經兩年努力，初步成果令人振奮：觀霧山椒魚孵化率達95%，阿里山山椒魚更穩定維持100%。

▼經過努力，這些瀕危生物開始出現曙光，並能展現在大眾面前。



珍稀影像與微環境數據也為未來野地復育奠定實證基礎。紀錄片導演麥覺明以鏡頭追隨逾兩年，推出7分鐘《台灣大哥大守護山椒魚》紀實短片，透過影像喚醒社會對氣候變遷與生物多樣性流失的重視。2025年6月12日、13日，更進一步與內政部國家公園署玉山國家公園管理處、農業部林業及自然保育署嘉義分署簽署《山椒魚保育合作備忘錄》，企業、學術與公部門攜手，為台灣高山棲地注入科技與永續的能量。

對此，永續品牌公關副總暨基金會執行長劉麗惠表示，國際生物多樣性公約（CBD）與聯合國IPBES報告均指出，遺傳多樣性是物種調適氣候、疾病與環境劇變的關鍵基礎。台灣大哥大投入生物多樣性議題，透過科技應用實踐ESG。保育自然資本不僅是生態責任，更攸關企業營運風險管理、永續韌性與社會信任的建立。因人類活動與溫室氣體過度排放，許多物種面臨加速滅絕的威脅，台灣大哥大在思考企業能如何貢獻時，評估過包括草鴞、台灣黑熊、石虎等多種台灣珍稀物種，最終參考了麥覺明導演的紀錄片，選定山椒魚作為投入保育的首要對象，山椒魚不僅是台灣特有的高海拔物種，更是氣候變遷下極具指標意義的瀕危動物，再加上目前全台僅有一支團隊長期投入山椒魚研究，急需資源支持，決定從五大面向參與山椒魚保育計畫：

一、人才培育：支持青年生態研究人員穩定投入長期計畫

二、科技應用：導入AIoT與遠端監控系統，即時蒐集高山環境數據，提升研究精準度並降低作業風險

三、圈養繁殖觀察設施：在觀霧與阿里山設立模擬棲地圈養箱，讓研究團隊得以百年來首次近距離、有系統地記錄山椒魚的繁殖、護幼行為與早期生活史。這些珍貴的影像和繁殖微環境數據，揭示了山椒魚生命中最脆弱又關鍵的階段，並深入理解其繁衍策略、行為模式，為未來的繁殖棲地保護提供重要資料

四，復育繁殖棲地：以人工遮覆物豐富野外繁殖棲地，蒐集野外繁殖棲地資料

五、基因保存：台灣大哥大支援液態氮桶及零下80度超低溫冷凍冰箱等DNA與RNA保存關鍵設備，收藏山椒魚、台灣黑熊、台灣石虎、麝香貓、蘭嶼豬、台灣水鹿與台灣梅花鹿等台灣特有與原生物種的珍貴遺傳樣本，幫助分析物種的遺傳多樣性、演化歷程與族群遺傳健康狀況。