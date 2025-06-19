不是只有高薪才留人！台灣遊戲產業用「這些福利」　打造實習轉正神話與員工幸福感

▲網銀國際2015年起積極推動產學合作實習計畫，累積提供逾200個實習名額，轉正率達52.5%。（圖／網銀國際提供，下同）

記者楊智雯／綜合報導

畢業季一到，不少新鮮人正躍躍欲試邁向人生下一站，轉職者也在尋找跳脫舒適圈的新舞台，無論是初入職場還是轉換跑道，越來越多人將目光放在「企業福利」與「工作文化」上，比起高薪，能否在公司中獲得成長、被看見、被尊重，成了現代職涯選擇的重要標準，尤其在競爭激烈的泛娛樂產業中，一間公司如何照顧員工、是否願意給年輕人實戰機會、讓他們從實習就能累積戰力，往往決定了人才是否願意留下長期耕耘。

網銀國際集團近年積極打造泛娛樂生態圈，跨足影視製作、入股威秀影城、進軍院線通路，並於2024年正式入股GASH樂點，深化與橘子集團的合作關係，為事業版圖注入更多活力與可能，而這樣的企業擴張，也落實在人才制度與福利政策上，從2015年起推動產學合作、2019年啟動一年制實習計畫，再到2024年推出的「不藏私學堂」，邀請業內頂尖專家分享遊戲、影視、電競等泛娛樂領域寶貴的經驗與知識，網銀不只搭建新鮮人與業界之間的橋樑，更打造世代共融、實戰導向的職場舞台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網銀國際遊戲二部組長Mike，分享從實習生轉為正職到成為主管的心路歷程。

截至2024年，網銀國際已與超過40所大專院校合作，累積提供逾200個實習名額，轉正率達52.5％。這些數字背後，不只是機會的累積，更是許多實習生實現轉變的見證，在網銀，實習並非打雜或旁觀，而是真正參與實務、解決問題的第一線場域，許多學生從進公司第一天起就開始挑戰自我，從零基礎一路打下實力基礎。現任網銀國際遊戲二部組長Mike分享在校期間接觸到的技術多偏向基礎與理論，但一進公司就立刻感受到實務世界的衝擊，不僅工具更新，連寫程式的思維方式也截然不同，「我原本在學校算是程式寫得好的學生，但在公司完全是從零開始的菜鳥。」

現任網銀國際遊戲二部組長Mike表示，自己在實習初期便被賦予獨立開發小遊戲的任務，雖然壓力大但也在短短幾個月內程式能力大幅進步，透過Code Review、讀書會與導師制度，他從學生角色蛻變為戰力，甚至在實習結束後成功轉正，接下關鍵任務，擁有更大的發揮舞台 ，如今成為團隊主管。他說：「在網銀，只要肯學，就能站上專案舞台。」而對於在職員工來說，網銀提供完善的進修補助、主管訓練課程與跨世代溝通工作坊，更每半年進行一次績效考核，透過雙向對話機制，讓員工建議被真心聽見、真正落實，例如有同仁建議舉辦更適合家人一同參與的團隊活動與優化辦公環境，實際也在不久後成真。

▲網銀國際工作環境友善、員工福利佳，提供多功能休息區，並免費供應午餐及下午茶，為員工在忙碌中創造小小喘息的片刻。

▲網銀國際員工專屬包場電影特映會，更邀請《加菲貓：農場大冒險》中文版配音陳漢典出席與員工同樂。

在生活照護與心理支持上，網銀國際推動彈性工時，並每日供應多樣免費午餐與下午茶，北部辦公室更設有員工專屬按摩空間，透過定期健康檢查與一對一健康訪談協助掌握員工健康狀況，整體員工異常檢出率去年下降1.2%，更導入EAP員工協助方案，提供每人每年12次的心理諮詢，半年內就有近180人次使用，此外還有觀影包場、電影票福利與公益活動參與，讓同仁在日常中建立歸屬感與幸福感。

同樣在泛娛樂產業深耕的橘子集團，不僅以經典作品累積玩家基礎，更致力打造讓人想留下來的職場生活，走進橘子集團，看得到健身房、按摩課程、還有每日為員工準備美味料理的的私廚「普橘島」，每一道餐點都是主廚精心設計，讓員工天天都像在度假村上班，此外，彈性的「壯遊假」、「三明治日」制度，為生活節奏帶來更多調整空間，心理健康方面亦設有免費諮商資源，提供全方位的支持與陪伴。在學習層面，橘人線上課程涵蓋從程式技術到職涯發展，幫助員工持續精進；實習生則透過導師制度與跨部門專案，快速掌握業界實務節奏，實現從學生到職場新星的轉換，不只強調「Have a Good Game」，更讓員工真切體會「Have a GOOD TIME」。

▲橘子集團提供橘人線上數位課程。（圖／取自橘子集團FB）

艾肯娛樂用心打造溫暖有感的職場氛圍，不僅每月舉辦員工慶生會，發送專屬驚喜禮包，還提供生日假、年度員工旅遊與盛大尾牙活動，讓同仁在工作之餘也能感受到節日儀式感與公司滿滿心意，在公益行動上，艾肯娛樂同樣不落人後，從淨灘行動到深入偏鄉小學舉辦體驗課程，鼓勵員工參與社會關懷，在付出中累積正向能量與團隊歸屬感，近年更積極跨足IP影視開發、潮玩、動漫小說等多元娛樂領域，讓人才在這片舞台上，不只被看見，更能拓展職涯無限可能。

台灣遊戲企業的福利文化各具特色，但共通點是對「人」的重視。網銀國際以實習到轉正為人才培育主軸，讓年輕世代在職場中找到舞台；橘子集團與艾肯娛樂則透過制度與生活關懷，讓員工在創造內容的同時，也感受到自己被好好照顧。面對職涯選擇，這些企業正用實際行動告訴人才，你值得被看見，也值得有更好的未來。