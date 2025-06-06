國泰世華銀行耕耘越南20週年　胡志明市分行舉辦ESG論壇助企業開創永續新局

▲國泰世華銀行副總經理温珍瀚表示，國泰世華銀行長期致力提供客戶ESG領域多元且具深度的專業資訊與實務支持，並透過綠色貸款方案及與全球最大環境揭露組織CDP等國際平台合作，積極協助企業客戶邁向永續轉型之路。（圖／國泰世華銀行提供，下同）

財經中心／綜合報導

國泰世華銀行（Cathay United Bank）今年迎來扎根越南20週年，在世界地球日（4月22日）當天，國泰世華胡志明市分行以集團精神「共創更好（Better Together）」為20週年慶主題，於越南舉辦了「ESG：永續發展的挑戰與實踐」研討會，展現對永續發展和創新的堅定承諾，共同探討全球及越南當地的ESG趨勢及挑戰，也共享國泰世華在越南與企業客戶們共同努力的永續成果。

國泰世華作為亞洲領先的金融機構之一，不僅提供客戶金融服務的支持，更積極擔任企業轉型永續發展的關鍵夥伴。早在2015年，國泰世華即成為台灣首家採納《赤道原則》的銀行，確保各項融資專案符合國際環境和社會風險管理標準，奠定協助企業落實永續發展的基礎。

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國泰世華銀行副總經理温珍瀚在研討會上強調：「國泰世華銀行旨在透過提供全球和在地趨勢、法規發展和實務執行方法等專業資訊，協助我們的客戶應對不斷變化的ESG格局。越南經濟的快速成長在永續發展方面帶來了機會和挑戰，而企業、金融機構和政策制定者之間的合作是推動有意義改變的關鍵。」

資誠越南（PwC Vietnam）審計服務暨ESG主管合夥人阮煌南在論壇中表示，許多越南中小企業（SMEs）在ESG方面面臨的挑戰：「大約39%的企業從未聽說過ESG，超過60%的企業不了解相關法規。主要的障礙包括財務限制、缺乏明確的法律指導以及有限的ESG執行能力。」為了解決這些挑戰，阮煌南建議越南企業投資於內部ESG培訓、開發可靠的報告數據系統、積極尋求綠色金融夥伴，並與產業協會交流以學習最佳實踐典範。

儘管面臨挑戰，越南的ESG實施已展現令人鼓舞的進展。在政策層面，越南政府已頒布2021至2030年綠色成長策略。本次論壇也邀請來自ESG執行和認證領域領先的企業代表分享他們在永續治理的舉措，如IDICO工業園區如何在重工業中引入更多永續治理的措施，包括在預建廠房安裝屋頂型太陽能系統和廢水再利用；並透過開發便利的社會住宅吸引優質勞工，優先考量人力資本的重要性。同時，施耐德電機以2050年淨零排放為目標，正積極開發潔淨技術（clean technologies），如潔淨電力（clean electricity）和電網去碳化（grid decarbonization），以減少碳足跡。

▲國泰世華銀行胡志明市分行行長呂偉傑（左6）強調，「合作」是實踐永續發展的核心關鍵：ESG不僅是企業個體的責任，更是一項跨越企業、金融機構及社會各界的集體行動；唯有各界攜手前行，才能促成具有影響力的改變。

秉持將越南視為「第二個家」的信念，國泰世華近年來持續採取重大措施，積極推動越南的ESG發展。例如，該分行與亞洲開發銀行（ADB）合作，為越南寧順省最大的陸域風力發電專案提供融資，總投資額達1.07億美元。此外，國泰世華銀行胡志明市分行推出資本融資的綠色貸款計畫，以支持越南企業開發永續、環保的專案，舉例來說支持企業客戶完成符合能源與環境設計領導（LEED）認證 的建設款項，該專案第一期工廠為越南北部首批獲得國際LEED綠建築認證的工廠。

國泰世華銀行胡志明市分行行長呂偉傑表示：「這次研討會，我們探討了ESG和永續發展的實際挑戰和可行想法。無論是能源轉型、策略還是真實的商業案例——一切都歸結為一件事：共同努力。如果我們想推動長期變革，合作確實是關鍵。」憑藉二十年深耕越南市場的寶貴經驗與對當地發展的堅定承諾，這場研討會秉持集團「共創更好」的精神，國泰世華銀行堅信，永續經營並非孤軍奮戰，而是需要企業、金融和社群三方系統共同承擔的責任、攜手前行，共創更美好的未來。





