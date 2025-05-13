中華航空攜手Xpark水生公園　愛護海龜守護蔚藍大海

▲中華航空攜手Xpark水生公園及桃園市海龜保育教育暨救傷中心舉辦公益參訪活動，華航資深副總經理羅雅美（左七）、Xpark 總經理手嶋一雄 （右八）以及桃園百吉國小主任劉兆然（左五）一起和小朋友同樂，認識海龜及海洋生態。

圖、文／中華航空提供

中華航空長期關心環境生態、重視動植物保育，5/13攜手Xpark水生公園及桃園市海龜保育教育暨救傷中心舉辦公益參訪活動，華航以行動支持海龜救傷計畫，與館方共同推動海洋生物保護教育，邀請桃園百吉國小師生免費參觀，帶領學童認識海洋生態，向下扎根愛護地球環境的觀念，讓小朋友度過一個收穫滿滿的午後。

作為台灣企業公民的一份子，華航承諾回饋社會，致力永續發展並創造社會價值。本次與Xpark攜手合作推廣海洋教育，以寓教於樂的方式傳遞海龜生態、遭遇危機及目前處境等保育知識，期盼學童在理解後，將所學知識轉化為實際行動，並分享給更多人一同守護海洋。

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▲中華航空與Xpark共同推動海洋生物保護教育，邀請桃園百吉國小師生免費參觀，帶領學童認識海洋生態，期盼學童在理解後轉化為實際行動，分享給更多人一同守護海洋。

Xpark是來自日本的都會型水生公園，於2023年正式加入海保救援網（MARN），並在海洋保育署的支持下，與桃園市政府共同建立海龜保育教育暨救傷中心，肩負桃園沿海受難海龜緊急救護、擱淺救治與收容，以及海洋教育推廣等工作；近年來海龜生態受到海洋環境汙染影響，中心自成立以來已累積救治 7 隻海龜，在團隊悉心照護下康復後回放大海，對於海洋生物的照顧外界有目共睹。

▲▼華航以行動支持海龜救傷計畫，與Xpark共同推動海洋生物保護教育，貢獻一己之力守護地球。

華航不間斷地努力耕耘ESG（環境保護、社會責任和公司治理），並且相信能做得更好，簽署「白金漢宮保育宣言」承諾禁運非法野生動植物；發布企業「森林暨生物多樣性保育承諾」，帶領集團及供應鏈夥伴共同保護全球生物多樣性及森林保育；率先簽署參與科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi），並成為台灣首家通過SBTi審查的運輸業者。華航將持續重視環境生態，貢獻一己之力守護你我珍視的湛藍星球。

