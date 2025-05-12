星宇航空領航低碳新未來　啟動永續燃油首航接軌全球淨零趨

▲邁向淨零時代，星宇航空永續航空燃油首航班JX717台北-河內，於4月23日順利飛航。圖中由左至右：桃園機場范孝倫總經理、星宇航空機場運務處李明杰副總經理、台灣中油邱垂興執行長。（圖／星宇航空提供，下同）

生活中心／綜合報導

星宇航空正式邁向永續航空新里程碑，於4月23日完成正式導入通過ISCC CORSIA國際認證的永續航空燃油（SAF）首航班JX717台北至河內的飛行，此次使用的燃料為Jet A-1與純SAF（NEAT SAF）混合，比例約為5%，並成為首家在桃園國際機場透過油栓系統完成SAF加注的國籍航空公司。

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星宇航空執行長翟健華表示，永續飛行是航空業的共同挑戰，也是展現企業責任與品牌價值的關鍵。他強調，引進SAF象徵著星宇航空對於2050年全球航空業淨零碳排目標的堅定承諾，未來將持續與政府及產業夥伴合作，推進創新與減碳理念，打造低碳飛行的未來。

▲星宇航空引進SAF象徵企業對於2050年全球航空業淨零碳排目標的堅定承諾。

此外，星宇航空積極拓展國際合作，與日本知名石油公司Cosmo Oil Marketing Co., Ltd. 簽訂合作備忘錄，成為首家於日本神戶機場使用永續航空燃油的航空公司。星宇計劃於2025年日本世界博覽會期間，將SAF導入神戶航線，呼應大阪世博會「未來社會的設計」主題，並宣示綠色革命的決心。

永續航空燃油（SAF）是以回收食用油等再生原料製成的低碳排放燃料，經過先進工法轉化，可有效減少航空運輸對環境的影響。根據資料，每公噸SAF的使用可減少約2.67公噸二氧化碳排放。星宇航空旗下新世代機隊具備SAF相容性，整體油耗與碳排放亦較前代機型降低約25%，公司計劃自2027年起逐步提升SAF使用比例，並視國內供應狀況靈活調整。

▲星宇航空計劃自2027年起逐步提升SAF使用比例。

除了燃料轉型，星宇航空也在機上與地面服務中落實永續理念。機上環保毛毯採用回收貝殼纖維製成，兼具舒適與環保；餐食則與米其林主廚合作，選用本地當季食材以減少碳足跡。地面方面，公司引入節能電動勤務車並搭配太陽能系統供電，全面降低碳排放，展現從飛行到地面全方位推動永續旅程的承諾。