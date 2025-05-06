Coupang酷澎榮獲衛福部健康職場認證　落實環安衛全方位打造員工福祉

▲Coupang酷澎為員工提供身心全方位支援，獲衛生福利部國民健康署頒發健康職場標章。Coupang酷澎環境安全與衛生部資深經理劉怡辰（右）接受台北市政府信義區區長陳冠伶頒發獎章。（圖／Coupang酷澎提供）

記者洪菱鞠／台北報導

美商Coupang酷澎全心打造健康職場文化，編制國際級環境安全暨衛生團隊，以多項計畫照顧員工個人健康生活、心理與社會互動能量，獲得衛生福利部國民健康署頒發「113年度健康職場標章」的健康促進職場認證。呼應4月28日「世界職業安全衛生日」，Coupang酷澎承諾持續提升員工健康意識，推動韌性管理，打造安全舒適的職場環境。

Coupang酷澎獲頒衛福部國健署健康職場標章 實踐員工照顧承諾

Coupang酷澎去（2024）年底為台灣員工推出「健康管理與關懷計畫」（Coupang Care），結合高效行動健檢、健康關注月活動、職場常駐護理師健康諮詢及照護等系列員工健康促進措施，並提供優於法規的健康檢查福利，強化員工自主健康意識與管理。



具有35年環安衛經驗的Coupang酷澎台灣環境安全衛生長 Dovie Majors指出：「感謝衛福部推動健康職場的努力，以及對Coupang酷澎的高度肯定，並將以此為基礎，持續打造讓員工安全、令顧客安心的品牌文化，進一步提升台灣整體產業的環安衛標準和效率，Coupang酷澎將會持續深化實踐照顧員工的承諾，推動各項有利員工身心健康行動。」

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▲Coupang酷澎系列活動增進員工心理韌性，以創意桌遊課程引導團隊有效分工與溝通，增進職場健康量能。（圖／Coupang酷澎提供）

員工協助方案（EAP）主動出擊 系列課程增進職場溝通力

同時，配合衛生福利部去年開始推動的「青壯世代心理支持健康方案」，Coupang酷澎透過員工協助方案（EAP），提供24小時專線關懷與諮詢服務，並在辦公室及物流中心舉辦一系列增進心理韌性的活動，提升員工職場溝通力與穩健夥伴關係。



其中，心理衛生推廣講師周鈺家以「雙贏的溝通」為核心，分析達成順暢溝通的要素，移除可能釀成人際誤會的因子；心理師楊瑞玉巧妙以動畫《腦筋急轉彎》為例，闡述個人情緒生成的機制及帶來的行為改變，鼓勵員工練習自我情緒管理。



在桌遊溝通課程中，遊戲教育講師粘為東以伐木桌遊開場，帶領員工依據專長分工，為團隊爭取勝利。隨後再結合表演牌組，導入麥拉賓法則（Mehrabian’s Rule），透過適當的肢體動作與聲調變化，提升團隊間的溝通力。

參與課程的員工Agnes感謝Coupang酷澎以老少咸宜的桌遊活動，幫助她練習在團體間的有效溝通形式。Agnes所屬的伐木桌遊小組經彼此充分溝通後，依據個人長處發展出策略分工，最後成功帶領團隊獲勝；讓她體認到良好的溝通品質，可以為工作成果迎來正面效益。



Coupang酷澎以人為本 環安衛到位建立永續職場

Coupang 酷澎持續投入各項資源，透過Coupang Care設置完整的職場健康安全SOP，涵蓋物流中心安全規範、緊急應變計畫，及提供心理諮商、法律和醫療等專業支援的健康措施。



Coupang酷澎以促進員工福祉為核心願景，積極打造國際級環境安全暨衛生團隊，網羅北美及亞太地區的頂尖環安衛人才，目前數十人的團隊，涵蓋環境設備、消防安全、健康福祉、物流支援、環安衛計畫發展及企業戰略倡議等專業領域，透過系統化流程與高效健康措施，從多方面打造員工堅實的身心後盾，繼而持續提供Coupang酷澎的優質服務。