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藥妝集團攜手消費者抵銷4,000噸碳排放　從日常實踐永續

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲看似平凡的日常，其實與氣候變遷緊密相連，隨著環保意識抬頭，綠色生活正悄悄融入全民日常 。（圖／品牌提供）

記者王威智／綜合報導

每天洗澡、刷牙、擦保養品，看似微不足道的日常，其實都與氣候變遷息息相關。隨著環保意識抬頭，越來越多民眾開始關注自己使用的產品是否友善環境，從選購補充包、重複使用購物袋，到參與回收行動，綠色生活正逐漸成為全民運動。

為響應「世界地球日」，保健與美妝零售通路「屈臣氏」攜手國際氣候行動機構 ClimatePartner 擴大碳補償計畫，鼓勵民眾透過日常消費選擇永續商品，攜手抵銷超過4,000噸二氧化碳排放，實踐「買得安心、用得安心、也能為地球盡一份力」。

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該永續計畫自2023年啟動，針對商品生產過程中的碳排放進行評估與補償，初期涵蓋7個系列商品，目前已擴及30個系列，並於台灣、香港、新加坡、馬來西亞等多國推出。商品類型涵蓋日常洗沐、保健與個人護理用品，讓消費者在生活中就能輕鬆做出對環境友善的選擇。

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▲藥妝集團攜手消費者抵銷4,000噸碳排放，從日常實踐永續、應對氣候變遷 。（圖／品牌提供）

除了減碳補償，計畫也投入亞洲區森林保護與造林工作，選擇在乾旱、沙漠化與水土流失嚴重的地區種植耐旱樹種，不僅改善當地生態，更為居民創造就業機會，尤其強化女性就業參與，實踐環境與社會雙重永續目標。

對此，品牌也夠過民眾反饋獲得正面迴響。有消費者表示，像是提供補充包與回收箱等措施，讓人落實環保行動更方便，也養成了固定回收與減塑的習慣；亦有人指出，包裝上印有碳足跡QR Code，不但透明可查，也增加購物時的環保意識。

氣候變遷與生態危機正在加劇，但改變其實從生活中每一個小選擇開始。專家也呼籲，只要全民願意多做一點，從日常採購開始支持綠色商品，就能累積巨大的正向影響。今年世界地球日，不只是環保象徵，更是一場全民實踐永續生活的共同約定。

關鍵字： 公益愛心雲世界地球日永續生活碳補償氣候變遷環保商品森林保護永續發展環境友善回收再利用低碳生活

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