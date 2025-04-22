▲看似平凡的日常，其實與氣候變遷緊密相連，隨著環保意識抬頭，綠色生活正悄悄融入全民日常 。（圖／品牌提供）

記者王威智／綜合報導

每天洗澡、刷牙、擦保養品，看似微不足道的日常，其實都與氣候變遷息息相關。隨著環保意識抬頭，越來越多民眾開始關注自己使用的產品是否友善環境，從選購補充包、重複使用購物袋，到參與回收行動，綠色生活正逐漸成為全民運動。

為響應「世界地球日」，保健與美妝零售通路「屈臣氏」攜手國際氣候行動機構 ClimatePartner 擴大碳補償計畫，鼓勵民眾透過日常消費選擇永續商品，攜手抵銷超過4,000噸二氧化碳排放，實踐「買得安心、用得安心、也能為地球盡一份力」。

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該永續計畫自2023年啟動，針對商品生產過程中的碳排放進行評估與補償，初期涵蓋7個系列商品，目前已擴及30個系列，並於台灣、香港、新加坡、馬來西亞等多國推出。商品類型涵蓋日常洗沐、保健與個人護理用品，讓消費者在生活中就能輕鬆做出對環境友善的選擇。

▲藥妝集團攜手消費者抵銷4,000噸碳排放，從日常實踐永續、應對氣候變遷 。（圖／品牌提供）

除了減碳補償，計畫也投入亞洲區森林保護與造林工作，選擇在乾旱、沙漠化與水土流失嚴重的地區種植耐旱樹種，不僅改善當地生態，更為居民創造就業機會，尤其強化女性就業參與，實踐環境與社會雙重永續目標。

對此，品牌也夠過民眾反饋獲得正面迴響。有消費者表示，像是提供補充包與回收箱等措施，讓人落實環保行動更方便，也養成了固定回收與減塑的習慣；亦有人指出，包裝上印有碳足跡QR Code，不但透明可查，也增加購物時的環保意識。

氣候變遷與生態危機正在加劇，但改變其實從生活中每一個小選擇開始。專家也呼籲，只要全民願意多做一點，從日常採購開始支持綠色商品，就能累積巨大的正向影響。今年世界地球日，不只是環保象徵，更是一場全民實踐永續生活的共同約定。