台灣智慧淨零建築產業聯盟展現跨界動能　串連上下游百家廠商共築永續願景

▲台灣智慧淨零建築產業聯盟串連上下游百家廠商共築永續願景。（圖／台智盟提供，下同）

記者陳弘修／台北報導

台灣碳權交易所總經理田建中表示，即使美國總統川普宣稱不再淨零，但包括愛迪達、蘋果等大企業，在減碳仍然上不遺餘力，像蘋果在產品中使用高成本的再生鋁合金，還可創造副產品氧氣，因此這些企業都認真在推動減碳，絕對不是玩假的。田建中也強調，未來政府會規定上市櫃公司必須購買碳權來達成減碳承諾，醒廠商應該早點開始準備。

台灣智慧淨零建築產業聯盟（簡稱台智盟）18日召開會員大會，超過200位產官學界代表出席，現場冠蓋雲集，展現國內淨零建築產業發展的強大動能。會中，田建中以以「碳權交易國際發展趨勢」為題進行主題演講，讓出席會員大會的會員可以獲取最新的產業動態，受邀與會分享觀點與看法的來賓包括國家發展委員會副主委彭立沛、金融監督管理委員會副主委陳彥良、環境部氣候變遷署署長蔡玲儀，以及立法委員黃秀芳等人。

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台智盟理事長顏家鈺表示，台智盟雖然成立不到兩年，卻已成功串聯產業鏈上下游超過百家會員，並獲得政府高度肯定與支持，這是各界一起共同協助的成果。

他強調，淨零建築不僅是技術升級，更是產業轉型、跨域整合與國家競爭力提升的戰略任務。未來台智盟將持續強化人才交流、技術驗證與標準制定三大支柱，並積極參與國際論壇與合作計畫，讓台灣智慧淨零建築走向世界、接軌未來。

金管會副主委陳彥良表示，過去兩週金融圈經歷了川普關稅政策的跌宕起伏，相信許多投資人應該也都感同身受，不過無論如何，他相信淨零政策仍然要推動下去，「就像金庸小說中的彎弓射箭望西北，方向對了我們就對了」，相信台智盟一定可以用冷靜、穩定來面對環境的挑戰，金管會也正持續強化永續金融體系建構，並推動企業氣候資訊揭露規範與綠色授信引導。



國發會副主委彭立沛在致詞時也以本身的建築師背景為例表示，他非常認同台智盟的理念，國發會正在推動《2050淨零排放路徑藍圖》與「12項關鍵戰略」，並已揭示2030與2035年中期減碳目標，涵蓋六大減碳旗艦行動與六項制度創新。其中建築與都市系統為「生活轉型」的重要推動力，直接連結民眾的生活與能源使用。

氣候變遷署長蔡玲儀表示，今年是「碳定價元年」，只要年排放量超過2.5萬噸的就要徵收碳費，即使大部分企業都不是徵收對象，但所有企業都非常重要，因為今年1月國家氣候變遷委員會，總統賴清德賴已將2030年的減碳目標定為28%加減2%、2035年要拉高到40%，需要大家共同協力才有辦法達到目標，非常期待台智盟能扮演重要角色。



最後，立委黃秀芳也強調，淨零是必然的未來趨勢，在2050年要達成淨零碳排，她會在立法院持續推動相關法令，協調國發會、金管會、環境部、內政部等單位，共同讓我國減碳目標順利達成。



