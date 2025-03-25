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【廣編】花王兩大商用事業首度攜手參加台北國際烘焙展

▲▼花王兩大商用事業首度攜手參加台北國際烘焙展。（圖／業者提供）

圖、文／花王台灣提供

在台創立超過60年的花王，向來以和台灣消費者共創kirei美好永續生活為目標，積極展開各項ESG行動。為滿足台灣產業界的需求與專業衛生管理解決方案的期待，今年盛大引進來自日本專業技術、高性能B2B商用事業「花王專業用清潔劑」與「花王機能性食品原料」，兩大商用事業更首度攜手參與2025台北國際烘焙暨設備展，展區展示花王專業用清潔劑全系列商品及今年甫入選TIBS烘焙產業年度新品獎的蛋糕用乳化油脂，吸引眾多烘焙相關業者與民眾前往參觀、交流。

首度於台北國際烘焙展設展，花王帶來了廣受日本知名餐飲集團、連鎖飯店、政府機構設施等好評愛用的專業用清潔劑系列商品，特別針對台灣多元豐富的獨特飲食業態，以日本花王130年的堅實研發基礎為核心，提供專業的衛生管理解決方案。「自動洗碗機專用中性洗劑」是全台灣目前業界極少見的中性清潔劑，不傷害烘焙烤盤高濃縮新技術搭載，鎖定最難洗的高黏度油垢、蛋白質汙垢，徹底潔淨；可去除病毒的「設備除菌液」，有助於降低餐飲環境感染風險，打造安心、安全的場域。

花王集團投入「機能性食品原料」的研發長達50年以上的時間，在日本烘焙領域深受信賴且擁有非常高的市占率，此次在台北烘焙展中展出的MARISH AL 蛋糕乳化油脂具有可常溫保存、運送的產品特性，來自日本的創新研發技術，可有效解決傳統起泡配方無法維持品質穩定性的問題，即使低糖、低油配方或是採用特殊的製造方法都可有效提升蛋糕體積、鬆軟食感與濃郁豐富的風味，這個創新原料技術更從眾多競爭廠商中脫穎而出，入選2025 TIBS烘焙產業年度新品獎，在展覽現場吸引參觀業者與民眾駐足諮詢與交流。

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關鍵字： 花王台灣台北國際烘焙展

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