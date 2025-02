【廣編】荷蘭頂尖事務所分享「零碳建築的挑戰」！麗寶文化藝術基金會講座3／14登場

▲麗寶文化藝術基金會「建築永續 」公益講座3月14日登場。

圖、文/麗寶文化藝術基金會提供

2025年台灣開徵碳費,實現零碳建築是當今建築界,面臨的最急迫且具有挑戰性的目標之一。由麗寶集團旗下麗寶文化藝術基金會主辦的「綠色建築,建築永續」國際建築公益講座,即將在3月14日,於松菸誠品表演廳(台北市信義區菸廠路88號B1)登場,探討「零碳建築的挑戰」。即日起開放免費報名,座位有限,額滿為止。

麗寶文化藝術基金會特地邀請來自荷蘭的國際頂尖建築事務所MVRDV的合夥人暨策略長楊‧可尼克(Jan Knikker)建築師,以及建築師事務所副董事暨台灣總監廖慧昕(Hui Hsin Liao)建築師,分享前瞻的建築觀點。該建築事務所有多項作品都得到國際獎項的肯定,並且融合周邊的地景和文化,形成獨特的標示型建築,例如:The “O”。

本次講座MVRDV將深入探討如何在個案中為達成創造永續建築的目標必須克服的諸多複雜性和障礙。創新的材料、先進的技術以及最前端的設計策略,這些正在重新定義人類對建築和能源使用的思考方式。從採用環保材料、實施可再生能源系統到翻新現有建築和確保建築高效運行,在邁向零碳的每一步,都需要精心的規劃、執行和承諾。歡迎您加入講座,探討如何通過深思熟慮的建築設計豐富城市生活,且一同揭開零碳建築的多面挑戰,並深入了解環保建築的未來。

講座時間:3/14(五)13:30~16:30PM

講座主題:MVRDV零碳建築的挑戰

MVRDV:The difficult way to zero carbon architecture

講座地點:松菸誠品表演廳(台北市信義區菸廠路88號B1)

報名日期:2/14(五)~3/12(三)

報名網址:http://www.lihpao.org.tw/register1.php