【廣編】北科大EMBA的綠色行動！「食農、減塑」永續雙主軸

▲國立臺北科技大學（北科大）EMBA專班推出了兩大USR計畫——「食農教育實務 x 孤幼有所育」及「校園減塑飲水計畫」。

圖、文／國立臺北科技大學提供

以愛心與科技，實現社會責任

國立臺北科技大學（北科大）工業與科技管理EMBA專班，秉持大學社會責任（USR）精神，今年再度展現回饋社會的承諾。在USR指導老師黃乾怡教授與邱垂昱教授的引導下，工業與科技管理EMBA專班112級班代何孟南先生，帶領同學推出了兩大USR計畫——「食農教育實務 x 孤幼有所育」及「校園減塑飲水計畫」。這兩項計畫展現了北科大EMBA學生的專業經理人能力與社會使命，將經驗與愛心結合，用實際行動點亮更多角落的希望。

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關懷孤幼：農作體驗傳遞溫暖

在「食農教育實務 x 孤幼有所育」計畫中，北科大EMBA師生與育幼院的孩童一同參與農作體驗，從除草到製作草仔粿，親身感受農夫的辛勞，並學習團隊合作的重要性。此外，農場所栽種的有機蔬果定期配送至育幼院，為孩童提供營養均衡的膳食，改善他們的健康狀況。

減塑實踐：科技創新助力環保

「校園減塑飲水計畫」則展現了北科大工業與科技管理EMBA專班在科技創新與環境保護上的雙重實力。計畫透過在校園飲水機加裝智慧儀器，監測塑膠瓶的減少量，並利用App將數據視覺化呈現，以提升師生的環保意識與參與感。

展望未來：知識轉化行動，實踐永續願景

北科大工業與科技管理EMBA專班有兩項USR計畫，成功結合了關懷弱勢與環境永續的雙重目標，充分展現了EMBA學生的專業與人文精神。未來，北科大EMBA將繼續以USR精神為指引，攜手更多社會夥伴，推動創新計畫，為社會注入更多正向改變。

從關懷育幼到實踐減塑，北科大工業與科技管理EMBA專班用行動實現知識的價值，用愛心與科技點亮希望，為社會的永續發展貢獻力量。