【廣編】暉致醫藥榮膺「運動企業」與「健康職場」雙料國家認證

圖、文／暉致醫藥提供

健康從來不應該是奢侈品，而是每個人都應該追求並享有的基本權利。暉致醫藥股份有限公司（Viatris）秉持「協助全世界的人們在生命的每一階段生活得更加健康」的企業使命，深信打造一個健康的社會必須從內部開始。作為全球健康領域的領導者，暉致積極推動全方位的健康文化，不僅致力於患者的福祉，也以具體行動為同仁創造身心靈充實的工作環境。

今年，榮獲教育部體育署「運動企業」與衛福部國健署「健康職場」雙重國家級認證，再次彰顯暉致推動職場健康的卓越表現。總經理張博勝表示：「健康是一段持續的旅程。我們相信，企業的成功來自於同仁的健康與幸福，透過完善的健康推動計畫，我們不僅幫助同仁提升生理素質，更讓他們在心靈上獲得滿足，實現充滿活力與滿足的生活狀態。」

暉致醫藥以「Elevate全方位健康福祉計畫」為核心，致力於將健康文化融入企業日常，以運動家精神激勵同仁挑戰自我，增強團隊凝聚力，塑造健康與永續並行的企業形象。2024年「健走樂公益」活動全面升級，新增「個人成長賽」與「團體加碼賽」，不僅鼓勵同仁設立個人健康目標，也促進跨部門協作與團隊合作，展現運動家精神中的「團隊合作」與「永不放棄」特質。此外，公司支持同仁參與如泳渡日月潭等高難度挑戰，並計劃擴大贊助國內主要運動賽事，讓運動成為生活日常的一部分，期望將運動家精神內化為企業文化的一部分，幫助同仁在挑戰中共同成長，實現個人與企業的雙贏，推動企業使命的持續落實。