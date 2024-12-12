超九成民眾認為收入不均嚴重　淨零排放帶來轉型壓力

▲淨零碳排對勞工、青年影響大，「2024台灣公正轉型調查發布記者會」，學者呼籲加強溝通機制「公正轉型」。（圖／台大風險中心提供）



生活中心／綜合報導

台灣宣示2050淨零排放，社會正面臨前所未有的轉型壓力，包括部分勞工失業、中低收入戶受衝擊等問題。台大風險中心今（12日）發布的2024台灣公正轉型調查結果顯示，近九成受訪民眾認為目前收入不均問題「嚴重」。在淨零排放帶來的轉型壓力下，61.1%最擔心物價上漲，46.5%擔憂貧富差距擴大。

氣候變遷的感知面向，調查顯示，80.9%民眾對全球暖化表示擔憂，其中近一半表達「非常擔心」。大多數受訪者認為，極端氣候（如豪雨、乾旱、高溫）對勞工（79.9%）和低收入群體（71.0%）的影響嚴重。超過85%的民眾支持政府提供更多資源，幫助勞工和低收入群體應對這些問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

社會不平等與政策挑戰面，台大國發所助理教授林竣達指出，86.5%受訪者認為收入不平等問題「嚴重」。在政策溝通方面，62.1%民眾坦言不了解政府的減碳政策，64.6%認為政府施加的減碳壓力將轉嫁給員工，45.5%認為政府在淨零排放政策規劃過程中缺乏三方共同決策機制（政府、雇主與勞工），59.8%認為政府未妥善考量民意。

碳費支持與憂慮面向，儘管78.1%的受訪者支持徵收碳費，但過半民眾擔心其對經濟與就業的負面影響（57.1%），62.3%認為低收入群體將因此受害。此外，85%的民眾認為，如果減碳政策導致失業，政府應全額補助職業訓練。

學者與勞團則呼籲，政府應運用碳費成立「公正轉型基金」，以支持綠色工作機會的創造、職業訓練的補助，並補貼中低收入戶的電價、交通費與生活費。同時，應加強與民間的溝通機制，確保政策透明與包容性，讓淨零轉型不僅是環保的目標，更是一項社會公平的實現計畫。