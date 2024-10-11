WWF報告：全球效法印度飲食　2050前可望有效減緩氣候變遷

▲世界自然基金會（WWF）的地球生命力報告（Living Planet Report）顯示，印度的飲食方式是G20國家中最環保的。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／中央社

根據世界自然基金會（WWF）的地球生命力報告（Living Planet Report），印度的飲食方式是20國集團（G20）中最環保，若更多國家採用同樣的飲食習慣，將可大幅減少環境破壞，並在2050年前看見減緩氣候變遷的成效。

印度主流英語電視台「寰宇一家」（WION）提到，2024年版的地球生命力報告指出，印度的飲食習慣最環保，若全世界都效法印度的飲食觀念到2050年，糧食生產對地球產生的傷害將降到最低，排在印度之後的依序是印尼、中國；而最不利永續發展的依序是阿根廷、澳洲、美國等國的糧食消費模式，這些國家的糧食模式，可能使全球暖化的情況超過極限。

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報告中提到，目前全球環境最迫切面臨的問題之一，是糧食過度消費的驚人成長，尤其是在脂肪和糖類相關食品的購買上，這也使全球人類肥胖問題加劇。目前全球有25億成年人體重過重，其中8.9億人患有肥胖症。 今日印度（India Today）報導指，印度的飲食風貌十分多元，但多為就地取材，北印的主要餐點，是以扁豆、小麥做的烤餅搭配肉類，南印則以米與小米製成的蒸餅、煎薄餅為主，印度東、西部和東北地區則以魚類配上傳統穀類為主食，這樣採用在地食材的方式，成為各國平衡飲食偏好與維護環境的典範。

印度時報（Times of India, TOI）表示，這份報告還提出嚴重警告，稱若到2050年，地球上每個人都採世界主要經濟體目前的糧食消費模式，將讓氣溫因為飲食上升逾攝氏1.5度，超過原本設下的限制，因飲食產生的溫室氣體排放量，將達原定目標的263%。

地球生命力報告的調查結果，敦促所有國家重新考量糧食供給系統，推廣有利於公共衛生和永續發展的做法。