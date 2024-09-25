味全品牌大使李多慧最新「檸檬舞」可愛爆擊！挺在地甜喊「攏攏好」

▲味全結合棒球賽事活動，邀請民眾一起參與「挺檸運動」，味全董事長陳宏裕（前排左五）於9/15現身大巨蛋，與屏東九如鄉鄉長藍聰信（前排左四）、屏東檸檬農黃進龍（前排右五），以及小龍女和家扶基金會的孩子們一同進行開場儀式。（圖／記者周宸亘攝，下同）

生活中心／綜合報導

最近社群超夯的「挺檸健康舞」會跳嗎？味全品牌大使李多慧示範的超可愛舞步，搭配上「在地共好」、「攏攏好」的口訣，讓人看了一遍就忍不住想跟著舞動，掀起一陣翻跳旋風的俏皮舞蹈，其實是味全挺屏東檸檬農業打造的「挺檸運動」其中一環。結合國人喜愛棒球的風潮、超人氣啦啦隊女孩的號召，規劃出一系列結合味全龍球賽等活動，將農產與運動深度融合，讓民眾以好玩又「促咪」的方式挺台灣農產品、挺運動！

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▲棒球賽開賽前，啦啦隊女孩小龍女們和家扶基金會的孩子們一起大跳「挺檸健康舞」，炒熱現場氣氛。



味全攏好挺檸運動！民眾熱情參與挺永續、實踐在地共好

誰說企業ESG、SDGs永續發展離消費者很遙遠？味全就是要讓全民邊玩邊參與，大家一起響應成就「在地共好」目標，因此發起一場「挺檸運動」。味全董事長陳宏裕笑說：「我們推出的農搾檸檬飲正是味全飲水思源的最好證明，實現對農業永續發展的承諾。」消費者不只能喝到新鮮的檸檬飲料，9月中味全龍在大巨蛋的比賽期間，進場球迷現學「挺檸健康舞」、中場嗨玩檸檬搶搶滾遊戲，到活動攤位參加「攏攏好挑戰賽」，完成挑戰即可獲得屏東優利卡檸檬或農搾檸檬飲、挺檸扇等禮物，9/28（六）在天母球場還可以看到最可愛的多慧老師領跳挺檸健康舞。

▲「味全攏好 挺檸運動」味全已經採購將近5100萬顆檸檬，大約是7028座台北101的高度。

▲▼只要是進場看球的球迷都可以到指定攤位和工作人員玩「攏攏好挑戰賽」，不論輪贏都有小禮物可以拿。

味全支持在地農產創造就業機會！屏東產銷履歷農友多三成

屏東九如鄉長藍聰信說「屏東有『檸檬之鄉』的稱號，全國的檸檬有80%都產自屏北地區，像是九如、鹽埔、高樹等，由於屏東氣候、水質等環境條件十分適合種植檸檬，種出來的檸檬皮薄汁多，品質堪稱全國第一」，味全在屏東九如及屏北，屏南地區與許多契作戶合作，在穩定的企業市場需求下不僅提升了當地檸檬的市場競爭力，還促進了檸檬加工產業鏈的發展，創造大量就業機會，為地方經濟注入活力；而縣府精益求精補助農友栽種檸檬的安全用藥檢驗，加上味全提供穩定訂單，加入產銷履歷的農友增加三成。

▲「味全攏好 挺檸運動」不只好吃好玩，還能讓消費者更了解農業永續的意義及重要性。圖中左起為屏東檸檬農民黃進龍、味全董事長陳宏裕、屏東九如鄉鄉長藍聰信。

購買超過5千萬顆鮮果！味全減碳4,080噸、農民3400人受惠

對此，味全董事長陳宏裕則笑說要促進在地共好，絕對不只是給一筆錢或辦個活動就結束了，而是應該抱持著支持環境可持續發展、提升產業的想法。因此自2017年起，味全採購的檸檬原汁量累積達到驚人的5100萬顆鮮果，味全董事長陳宏裕開心地秀出數字：「疊起來有7,028座101那麼高，可以繞行台灣3.13圈！」長期與農戶契作採購，照顧農戶數約3400人，不只是帶動了地方農業經濟發展；對於環境永續，味全陳宏裕董事長表示，透過購買本地產的檸檬，一來可以減少二氧化碳的排放量，目前已經累積減碳4,080噸；二來是能保護在地品種，增進農業多樣性，維持土壤健康和生態平衡。

▲味全董事長陳宏裕表示，希望透過「挺檸運動」讓更多人一起來挺在地。

健康檸檬種苗＋智農學院！AI降低務農難度、提升品質產量



味全更與友好單位好食好事合作「健康檸檬種苗」計畫，以智慧檸檬園作為植物病蟲害的解方、土壤改善等，協助農民從源頭進行控制，味全陳宏裕董事長表示植物和人一樣，「基因好的話，比較不容易得病」；味全也協助辦理「優利卡檸檬智農學院」，以最新的AI工具提升田間管理效果，例如以無人機偵測病蟲害、果實結實程度等，讓農務流程更簡單好操作，吸引青年返鄉務農，留住人才不致斷層，也留住在地經濟前景。

屏東檸檬農黃進龍就表示，一般人愛吃檸檬和各種檸檬製品，但可能不清楚原來一株檸檬樹可以產果20年左右，經濟價值不容小覷，雖然務農是靠老天爺吃飯，但人為的努力仍能更快、更好地結出優質的「果實」，味全提供有機肥料並協助農戶每個月照相紀錄檸檬成長，建置包含日曬、雨量、施肥、噴藥等各項資料庫數據，加上颱風季節、寒流來襲時的防禦措施等，都有助於提升屏東檸檬的品質和產量，也為青年返鄉打下堅實基礎。

▲屏東檸檬農黃進龍對於味全在屏東檸檬產銷上不遺餘力的協助，覺得十分「咁心」（感動）。

400項檢測＋簡單配方！味全「農搾檸檬飲」新鮮好喝好安心

九如鄉鄉長藍聰信則說，種檸檬最擔心的就是用藥安全，「縣政府、農民跟味全都有其自覺性，協助農民建立起一個安全契作模式」，黃進龍也笑說，由於味全的堅持，他們種的每一顆檸檬都必須經過400多項農藥檢驗，通過拿到履歷認證才能讓消費者吃得安心。這也是味全始終保持的初心，透過「簡單配方」信念，在研發團隊的食材管理、研發製造和包材技術之下，製作出的農搾檸檬飲，喝的到在地檸檬、鮮搾風味的產品。味全董事長陳宏裕更表示，未來味全將持續研發各式檸檬相關商品，推動對在地農業的支持與共好理念。

味全攏好 挺檸、挺在地 為台灣農業加油！

▲屏東九如鄉鄉長藍聰信認為，有味全提供穩定的訂單、屏東縣政府補助農友安全用藥檢驗，才能讓檸檬品質更好。