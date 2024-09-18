【廣編】麗寶文化藝術基金會「建築永續」講座　荷蘭頂尖建築事務所分享零碳建築挑戰

▲由麗寶文化藝術基金會主辦的「綠色建築，建築永續」國際建築公益講座，將由荷蘭知名建築師事務所的兩位靈魂人物，共同分享前瞻建築觀點。

圖、文／麗寶文化藝術基金會提供

台灣碳費時代即將來臨，實現零碳建築是當今建築界，面臨的最急迫且具有挑戰性的目標之一。由麗寶集團旗下麗寶文化藝術基金會主辦的「綠色建築，建築永續」國際建築公益講座，即將在10月2日和3日登場。主辦單位特地邀請來自荷蘭的國際知名建築事務所MVRDV的合夥人暨策略長楊‧可尼克(Jan Knikker)建築師，以及建築師事務所副董事暨台灣總監廖慧昕(Hui Hsin Liao)建築師，分享前瞻的建築觀點。即日起開放免費報名，座位有限，額滿為止。

本次講座MVRDV將深入探討如何在個案中為達成創造永續建築的目標必須克服的諸多複雜性和障礙。創新的材料、先進的技術以及最前端的設計策略，這些正在重新定義人類對建築和能源使用的思考方式。從採用環保材料、實施可再生能源系統到翻新現有建築和確保建築高效運行，在邁向零碳的每一步，都需要精心的規劃、執行和承諾。

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綠色建築，建築永續 國際建築公益講座

報名網址：http://www.lihpao.org.tw/register1.php

活動日期/主題：

10/2 建築的重新定義 MVRDV :Redefine Architecture

10/3 邁向零碳建築面臨的艱難挑戰 The difficult way to the zero carbon architecture

活動時間：13:30～16:30

活動地點：誠品松菸B1表演廳