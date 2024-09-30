玻璃會發電、舊衣做的步道超特別！「麥當勞台北舊宗二餐廳」藏綠色驚喜

▲麥當勞「台北舊宗二」餐廳採取智慧節能照明和VRF高效變頻空調等多項環境友善設計，是全台第一間獲得國內外雙綠建築認證的麥當勞。（圖／麥當勞提供，下同）

消費中心／綜合報導

全台第一間，獲得美國LEED和台灣EEWH雙綠建築認證的麥當勞餐廳來了！這間麥當勞「台北舊宗二」餐廳，外觀上看起來跟其他獨棟的麥當勞很相像，但其實整間餐廳從裡到外，有滿滿的「綠色驚喜」。

有句話說「你的消費選擇決定了你的世界」，麥當勞在迎向40週年之際，翻開餐廳發展全新扉頁，也為消費者提供了一個綠色新選擇，麥當勞台北舊宗二餐廳融合生態工法、建築節能、資源再利用與淨零排放等概念、共有10多項的環境友善設計。其中，能隔熱同時發電的「太陽能節能玻璃」、用回收衣物與塑膠做的「衣纖木步道」、提供自行車騎士暫歇的「鐵馬驛站」等，都是首次出現麥當勞，帶給消費者不一樣的用餐氛圍。

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10多項設計綠色元素滿點，每年減少38公噸碳排！

走進餐廳前，你腳下踩著的是由1.1萬件舊衣、9萬個廢棄寶特瓶與2萬個牛奶瓶回收製成的「衣纖木步道」；得來速車道是「可透水鋪面」，雨水透過孔隙快速滲入土壤，涵養水資源的同時，也有調節溫度之效。

▲▼衣纖木步道（上圖）和可透水鋪面（下圖）設計，讓人還沒走進麥當勞「台北舊宗二」餐廳就已經開始一趟綠建築巡禮了。

不只呼應海綿城市的目標，麥當勞台北舊宗二餐廳也讓水資源再利用！地底下堆疊以回收塑料製成的「雨水積磚」，打造雨水貯集滯洪系統，不僅減少碳排、分擔區域淹水風險，水資源還可再利用於澆灌及廁所沖水。

走進餐廳，更能親身體驗綠建築的舒適怡人。從屋頂到牆面、落地玻璃，都從建築工法融入節能設計。其中，最大亮點莫過於迎光面落地玻璃下方的「太陽能節能玻璃」，不僅能隔絕大部分的熱能，還能同時發電供店內部分照明使用，代表它不只節能，還更進一步往碳中和邁進！

▲太陽能節能玻璃可100%阻隔紫外線穿透，還能發電供給餐廳裡使用。

除了節能減碳，這間餐廳裝設EMS能源管理系統；即時檢視餐廳能源使用狀況並加以管理。餐廳沿窗座位，裝設自動感應控光的「智慧節能照明」；空調則採用「VRF高效變頻空調」，分區設定溫度。整間餐廳充分體現出對環境的友善用心。

▲麥當勞台北舊宗二餐廳透過EMS能源管理系統，就能掌握餐廳內各項能源狀況。

小小改變大大影響，從建築到包裝一起做環保！

來到麥當勞台北舊宗二餐廳，不僅能享受綠建築帶來的清新舒適，用餐過程也有環保巧思。像是餐點紙盒、包裝紙、紙袋等紙製品都通過FSC森林管理委員會認證，確保林木資源生生不息；防油紙全面使用無添加氟化物（PFAS）材料，照顧消費者健康也保障環境永續。還導入了內用杯和最新型回收台，透過「減廢」、「重複使用」到「回收」，全面減少對環境的負擔。

身為消費者的你我都可以從生活中的小事做起，為地球貢獻一份力量—例如選擇在對環境友善永續的麥當勞台北舊宗二餐廳消費！心動不如馬上行動！一起用綠色行動，從每一口美味開始，更認識環境永續的重要性、為地球帶來改變。