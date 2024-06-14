扇子上印候選人！他用1招「大換裝」　網讚爆：馬上文青風

▲網友幫扇子「換裝」。（圖／網友「Mee Ni Mi」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

之前選舉，許多候選人都會發送扇子，不過對民眾來說，上頭若印有候選人的號碼、頭像，可能就會因各種原因不想帶出門。近日則有網友發揮創意，將過期的幾米月曆貼在扇子上，不但增加使用扇子的意願，還不浪費紙張！貼文曝光後，也掀起網友討論。

網友「Mee Ni Mi」在臉書社團「不塑之客」上發文表示，他因為捨不得回收過期的幾米月曆，於是靈機一動，拿出之前拿到的扇子，「把競選人物換掉，這樣我比較願意拿出來搧了！」

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從原PO貼出的照片可見，他將過期月曆剪成扇子的形狀，並貼在兩面，除了增加使用扇子的意願，也因為他是「重複利用」月曆紙，所以並沒有增加額外的垃圾，反而讓月曆紙有了另一個功用。

貼文一出，吸引不少網友大讚，「好美！以為是文創商品」、「馬上文青風了」、「好好看！我好喜歡幾米」、「謝謝你的分享，這真是好方法耶，我也有捨不得丟掉的幾米月曆」、「瞬間變得超有質感」、「很棒的巧思」。

還有網友詢問製作方式？原PO也大方分享，他是先修剪完月曆才貼到扇子上，「個人喜歡紙張不要跑出扇子外，先貼怕修剪不乾淨」。