友達、群創、聯電再生能源墊底！　環團：恐漂綠

▲綠色和平與香港城市大學發布報告指出，東亞13家重要電子供應鏈中，台灣友達、群創、聯電的再生能源表現敬陪末座。（圖／資料照）



記者潘姿吟／綜合報導

綠色和平與香港城市大學今（13日）發布「東亞電子供應鏈再生能源轉型成本效益分析報告」指出，東亞地區電子供應鏈再生能源轉型落後。目前，東亞13家重要電子供應鏈中，台灣有6家入列，其中，友達、群創、聯電的再生能源表現敬陪末座，2030年恐面臨營運、漂綠、掉單三大風險。

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▲▼綠色和平與香港城市大學今（13日）發布「東亞電子供應鏈再生能源轉型成本效益分析報告」。（圖／綠色和平提供）



碳排放高、綠能低

根據報告，友達、群創、聯電的碳密集度最高，2022年每百萬營收分別帶來14噸、19噸、20噸碳排放量，顯著高於其他業者。而其2022年再生能源使用比例分別僅為1.16%、0.4%、0.15%，在同業中排名墊底。

綠色和平氣候與能源專案主任張皪心表示，「這些企業持續依賴化石燃料電力，營收無法與碳排放脫鉤，企業盈利建立在對社會和環境的污染上。面對國際化石燃料價格持續上漲和全球碳關稅實施的挑戰，提高再生能源占比將是企業永續經營的關鍵。」

只躉售不直用 獲利建立在污染上

綠色和平指出，三家企業將再生能源電量躉售給台電，而非自用，顯示其未積極減碳。此舉不僅造成企業碳排放居高不下，也加劇台電財務壓力。

綠色和平指出，友達、群創、聯電在2022年ESG永續報告書中揭露的再生能源目標過於消極，且三家企業皆將再生能源發電量躉售給台電，而非自用。其中，友達躉售比例高達83%，群創售出42%再生能源，聯電則售出33%。此舉不僅造成三家企業碳排放居高不下，也加劇台電財務壓力。

張皪心強調，再生能源只躉售不自用，明顯是企業不願意為減碳負責的表現。躉售是將能源轉型的成本交由人民納稅錢買單，也加劇台電財務壓力。負責任、有遠見的企業應該主動承擔能源轉型的成本，優先將再生能源自用以提升自身再生能源佔比。

營運風險：碳價上漲、碳邊境稅

隨著台灣碳定價和國際碳邊境稅即將實施，若群創、友達與聯電繼續再生能源只躉售不自用，且持續仰賴化石燃料，恐為企業帶來營運、漂綠、掉單三大風險恐，導致營運成本大幅增加。此三家企業雖然在ESG報告中宣稱再生能源裝置量成長，卻未用於減少自身碳排放，營造虛假的綠色形象恐有漂綠之嫌。更重要的是，這種做法無法滿足國際品牌商要求供應鏈在2030年達成RE100目標，可能因此失去國際訂單。

綠色和平呼籲友達、群創與聯電，盡快提出2030年RE100目標並加速提升再生能源占比，同時於今年即將發布的ESG永續報告書中，公開承諾將再生能源自發自用作為主要再生能源取得途徑，未來規劃再生能源案場都必須自用以減低企業碳排放量。臺灣電子供應鏈唯有加速能源轉型，成為氣候行動領頭羊，才能在國際供應鏈保持競爭力。

▲綠色和平氣候與能源專案主任張皪心表示，提高再生能源占比將是企業永續經營的關鍵。（圖／綠色和平提供）