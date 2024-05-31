去海邊散心「遇到一群人正淨灘」　過來人曝經驗讚：在尋寶的感覺

▲原PO詢問眾人是否有淨灘的經驗？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有越來越多人會參與淨灘活動，要為海洋保護盡一份心力。近日有網友發文表示，他日前本來只是要去海邊散心，結果在因緣際會下，參與了淨灘活動，大家有淨灘的經驗嗎？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在Dcard上，以「詢問淨灘經驗嗎」為標題發文，提到他前陣子因為心情不太好，所以就去海邊走走散散心。當時他一看海邊有不少人，還覺得有點沮喪，結果沒多久後，就發現那是淨灘活動，並且有人詢問他是否有意參與？

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原PO當下心想，做點有意義的事情轉換心情似乎也不錯，所以他就決定一起淨灘，大家有參與過淨灘活動嗎？通常都是如何得知淨灘活動的呢？

貼文曝光後，有網友回應，「板上其實也有很多淨灘相關的活動，你可以看看，不然FB也有淨灘社團，那邊也有蠻多活動的」、「可以追蹤RE-THINK的FB，他們固定會有淨灘活動」。

還有網友分享，「我最近才剛淨灘完，是我們公司舉辦的，其實我覺得蠻好玩的，而且因為是在做好事，就會感到身心富足」、「我覺得淨灘其實蠻好玩的欸，有種在尋寶的感覺（雖然其實不是寶啦），而且有時候撿到的垃圾還會打破三觀，就是會覺得這個東西到底為什麼會在這裡」、「淨灘雖然蠻累的，但是我覺得淨灘真的很有意義，保護海洋的同時，其實也是在保護我們自己」、「之前自己跟朋友辦小型淨灘覺得很好玩！撿到很多讓我們跌破眼鏡的神奇垃圾，而且淨灘可以跟朋友一起，也可以自己行動 」。