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歐德集團百林計畫第11座樹林在宜蘭！國際生物多樣性日攜佛光大學種108棵原生樹種

▲▼ 生物多樣性,環保,種樹護林,永續發展,綠色大學,佛光大學,宜蘭,百林計畫,歐德。（圖／歐德集團）

▲歐德集團副董事長馬國慶(左二)與佛光大學教務長林信華(右二)、副教務長黃智偉(左一)、綠色冀泉創辦人陳宇華(右一)等貴賓，一起植樹護台灣。

圖、文／歐德集團提供

每年的5月22日為國際生物多樣性日，今年國際生物多樣性日的主題是「Be part of the plan」「生物多樣性，你我共參與」。氣候變遷進入氣候緊急時代，全球暖化，減碳刻不容緩，生物多樣性是讓世界重建美好的基礎，而種樹護林是最好的手段之一。

主張健康、環保、無毒的「歐德集團」，多年前即在德國進行有計畫循環造林，2019年起展開「百林計畫」，以種植100座樹林為使命。今年由集團副董事長馬國慶率領團隊來到「百大國際綠色大學」之一的宜蘭佛光大學校區，攜手師生們一起種下4種原生樹種共108棵，包含冰河期孑遺下來的台灣國寶級植物油杉、闊葉五木的牛樟、黃連木、與四月雪流蘇，皆是生態指標的原生樹種，意義非凡。

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▲▼ 生物多樣性,環保,種樹護林,永續發展,綠色大學,佛光大學,宜蘭,百林計畫,歐德。（圖／歐德集團）

▲「百林計畫」第十一座樹林在宜蘭，歐德集團副董事長馬國慶率領設計師們，與佛光大學師生，一起種下108棵樹，守護台灣。

歐德集團副董事長馬國慶表示：「2024年為台灣減碳元年，響應聯合國永續發展目標SDGs15：保育及永續利用陸域生態系，以確保生物多樣性，並防止土地劣化。歐德「百林計畫」再次與「綠色冀泉」合作，第11座樹林選在百大國際綠色大學-佛光大學，期盼望透過校園環境教育，合力塑造淨零減碳的優質環境。」

▲▼ 生物多樣性,環保,種樹護林,永續發展,綠色大學,佛光大學,宜蘭,百林計畫,歐德。（圖／歐德集團）

▲「多一塑不如少一塑」，歐德集團馬副董(右)表示種樹是最有效又永續的解方，「百林計畫」以種植100座樹林為使命，造福後代子孫。

佛光大學教務長林信華教授表示：「佛光山開山祖師星雲大師提倡的三好，植樹就是做好事，傳播為地球續命，植樹亦是與生命說好話，為永續校園存好心。」樂活產業學系周鴻騰副教授闡述，響應國際生物多樣性，帶領學生參與植樹造林為大自然付出，領受大自然的饋贈，達到人與自然的和諧共生。

▲▼ 生物多樣性,環保,種樹護林,永續發展,綠色大學,佛光大學,宜蘭,百林計畫,歐德。（圖／歐德集團）

▲「百大國際綠色大學」的佛光大學學生與歐德集團一起進行校園植樹，打造淨零減碳的優質環境。

綠色冀泉創辦人陳宇華說：自然為本的解決方案已逐漸蔚為潮流，台灣最適合發展的智慧精緻林業，兼顧生態與生計。對的樹種在對的地方需要對的人一起來養護，特別感謝喜歡種樹的歐德集團及很會照顧樹的佛光大學攜手合作。

▲▼ 生物多樣性,環保,種樹護林,永續發展,綠色大學,佛光大學,宜蘭,百林計畫,歐德。（圖／歐德集團）

▲「我種樹我驕傲」平時忙於工作的歐德設計師們，揮汗種下台灣國寶樹，用實際行動守護地球。

「森林，從一棵樹開始」，平時忙於居家裝潢的歐德設計師們說道：這次放下捲尺改拿鋤頭，揮灑汗水、賣力掘土，親手種下樹苗，想到可以守護台灣，造福後代子孫，參與種樹實在太有意義了。

歐德傢俱官網 https://www.order.com.tw
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關鍵字： 生物多樣性環保種樹護林永續發展綠色大學佛光大學宜蘭百林計畫歐德

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