歐德集團百林計畫第11座樹林在宜蘭！國際生物多樣性日攜佛光大學種108棵原生樹種

▲歐德集團副董事長馬國慶(左二)與佛光大學教務長林信華(右二)、副教務長黃智偉(左一)、綠色冀泉創辦人陳宇華(右一)等貴賓，一起植樹護台灣。

圖、文／歐德集團提供

每年的5月22日為國際生物多樣性日，今年國際生物多樣性日的主題是「Be part of the plan」「生物多樣性，你我共參與」。氣候變遷進入氣候緊急時代，全球暖化，減碳刻不容緩，生物多樣性是讓世界重建美好的基礎，而種樹護林是最好的手段之一。

主張健康、環保、無毒的「歐德集團」，多年前即在德國進行有計畫循環造林，2019年起展開「百林計畫」，以種植100座樹林為使命。今年由集團副董事長馬國慶率領團隊來到「百大國際綠色大學」之一的宜蘭佛光大學校區，攜手師生們一起種下4種原生樹種共108棵，包含冰河期孑遺下來的台灣國寶級植物油杉、闊葉五木的牛樟、黃連木、與四月雪流蘇，皆是生態指標的原生樹種，意義非凡。

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▲「百林計畫」第十一座樹林在宜蘭，歐德集團副董事長馬國慶率領設計師們，與佛光大學師生，一起種下108棵樹，守護台灣。

歐德集團副董事長馬國慶表示：「2024年為台灣減碳元年，響應聯合國永續發展目標SDGs15：保育及永續利用陸域生態系，以確保生物多樣性，並防止土地劣化。歐德「百林計畫」再次與「綠色冀泉」合作，第11座樹林選在百大國際綠色大學-佛光大學，期盼望透過校園環境教育，合力塑造淨零減碳的優質環境。」

▲「多一塑不如少一塑」，歐德集團馬副董(右)表示種樹是最有效又永續的解方，「百林計畫」以種植100座樹林為使命，造福後代子孫。

佛光大學教務長林信華教授表示：「佛光山開山祖師星雲大師提倡的三好，植樹就是做好事，傳播為地球續命，植樹亦是與生命說好話，為永續校園存好心。」樂活產業學系周鴻騰副教授闡述，響應國際生物多樣性，帶領學生參與植樹造林為大自然付出，領受大自然的饋贈，達到人與自然的和諧共生。

▲「百大國際綠色大學」的佛光大學學生與歐德集團一起進行校園植樹，打造淨零減碳的優質環境。

綠色冀泉創辦人陳宇華說：自然為本的解決方案已逐漸蔚為潮流，台灣最適合發展的智慧精緻林業，兼顧生態與生計。對的樹種在對的地方需要對的人一起來養護，特別感謝喜歡種樹的歐德集團及很會照顧樹的佛光大學攜手合作。

▲「我種樹我驕傲」平時忙於工作的歐德設計師們，揮汗種下台灣國寶樹，用實際行動守護地球。

「森林，從一棵樹開始」，平時忙於居家裝潢的歐德設計師們說道：這次放下捲尺改拿鋤頭，揮灑汗水、賣力掘土，親手種下樹苗，想到可以守護台灣，造福後代子孫，參與種樹實在太有意義了。

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