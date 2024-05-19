好友爸「靠1200張00878」安穩過退休生活！抱4年爽賺800萬　

▲陳重銘大讚00878是一檔好股票。（示意圖／ETtoday資料照）

記者施怡妏／綜合報導

根據集保公司今（18）日公布最新股東人數，00878股東人數衝高至126萬9986名，是貨真價實「國民ETF」，「不敗教主」陳重銘大讚，00878是一檔讓人有面子跟有裡子的好股票，4年前推薦好友的爸爸購買00878，這幾年每一季安穩領股利，而且越領越多，價差更是賺了800萬元，過著安穩的退休生活。

「不敗教主」陳重銘在臉書發文，2020年7月00878要公開發行時，推薦給好友的爸爸，當時對方買了1000張，後來又加碼買了200張。

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陳重銘透露，這幾年來，每一季安穩領股息，且金額逐年增加，上一季配息0.4元，老人家可以領到48萬，這一季要配息0.51元，可以拿到61.2萬元，「退休生活真的是安穩啊」，更別說股價從15元， 一路漲到22.83元，「價差就賺了800萬啊！」

陳重銘指出，00878的特色在於「股利分數」，選擇近1年跟3年的高股息成分股，因此能夠維持穩定的配息，希望透過股票獲取收益的投資者來說，00878無疑是一個理想的選擇。對於無法一次性購買大量股票的年輕人來說，陳重銘建議定期定額持續買回，「重點是股災時要勇敢加碼」，努力堅持下去，「相信等你老了之後，也可以靠00878來養你喔！」

本文獲得「不敗教主-陳重銘」授權提供轉載。