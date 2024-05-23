屏東家樂福文化藝術季歡樂落幕！「從i開始」照顧我們共同的媽媽

▲今年第17年舉辦的「家樂福文化藝術季」在屏東，集結國家級藝文演出、近百攤市集和永續論壇展覽等豐富內容，更適逢母親節，為期三天的活動吸引眾多民眾熱情參與。（圖／家樂福文教基金會提供，下同）

記者張芳瑜／屏東報導

說起參加大型藝文活動，你還停留在氣氛嚴肅、擔心理解不能的印象裡嗎？家樂福文教基金會打破這種刻板想法，今年第17個年頭舉辦的「家樂福文化藝術季」，特別選在5/10至5/12母親節週，於屏東縣民公園舉行為期3天的「i在屏東，藝起回家 」活動，現場除了有三大國家級藝文團隊接力在夜晚帶來大型夜戲舞台秀之外，白天亦有共10組屏東在地團體進行精彩演出，還有近100攤永續特色職人組成的家有市集，好吃又好玩；更因應當今時代課題準備了「守護我們的家 從i開始」永續論壇暨展覽，讓人直接透過在地表演、客廳開講、說食秀、小米文化手作、空間展覽等新五感體驗，啟發每個人以行動守護萬物家園的心。

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▲一年一會的「家樂福文化藝術季」在屏東縣民公園熱鬧登場。

「家樂福文化藝術季」的活動宗旨一直是想讓民眾能夠輕鬆地將藝術文化融入生活當中，其中今年規劃的永續論壇暨展覽更是希望向一般大眾傳達永續及環保理念，認識到食物的來源以及日常每一個擇食行動，對於人類、動物乃至整個地球的重要性。過去談及永續議題，往往使普羅大眾第一時間產生「這離我很遙遠」的隔闔感；但其實正好相反，家樂福永續長暨基金會執行長蘇小真認為「每個人都有影響力」，這一切的改變就「從i開始」。

▲家樂福提倡永續「從i開始」，要讓民眾了解日常只需要簡單行動就能發揮更大影響力。

每一個小我（i）都能發揮其影響力，像是走逛家樂福文化藝術季市集攤位，不使用一次性餐具而是自備環保餐具、環保袋，或是向參與活動的品牌「青瓢」租借餐具，再加上活動的工作團隊餐食也使用循環容器盛裝，就可減少約7成的垃圾量，永續生活就這樣透過簡單的行動跨出了一步。平常時候還想做得更多？蘇小真表示民眾只需要三步驟，一、問食物從哪裡來？二、選i價標，三、分享出去；當你主動開口關心食物來源，表態支持具有動物福利、生態農業、減少塑料、永續發展等認證的商品，自然能透過消費行為扭轉供應鏈的做法，讓農家、產銷等上中下游生產供應者朝向系統性的改變。

▲家樂福文化藝術季不提供一次性餐具，鼓勵民眾自備環保餐具。

有感於食物系統的重要與脆弱，蘇小真認為「我們這一代要做出對下一代更好的選擇」，以身作則選擇優質的產品，而非貪圖眼前便宜，忽視長遠下來可能遭反噬的健康成本代價；身為通路商的家樂福在永續路上扮演的角色持續調整，自2014年開始和食物銀行合作建立食物捐贈系統，再到推動動物福利轉型；2023年賣場推出「i價標牌」，i商品標示對應了營養飲食 無添加物、有機商品、生態農業、在地創生、動物福利、永續漁業、永續發展、減少塑料、森林保育10大價值，民眾只要看到商品貼上「從i開始」標籤，就能輕鬆辨識，購買形同表態認同永續背後的理念和努力，一人一點力量累積起來便能創造出巨大影響力，改變生產、銷售、餐飲文化一連串農食價值鏈，讓永續商品更普及地走入大眾生活選擇中。

▲平時至家樂福賣場採買，認明「從i開始」標章，就能輕鬆過上永續綠生活。

家樂福創造出更方便民眾實踐永續生活的平台，也帶動了農食整隊讓永續品牌得到市場相挺，初心來自將每個消費者視為自己的家人，蘇小真笑說「既然是家人，推薦給你的東西，就應該要確保它的來源是好的。」而2024年家樂福文化藝術季現場就是永續飲食示範區，所有攤商連續第5年堅持不提供一次性餐具，所有攤位如使用雞蛋及牛奶，原料都必須取得動物福利標章，當參與民眾吃到用非籠飼雞蛋做成的美味餐點，會願意多花一點錢購買，攤商就更願意使用好的食材做料理，農特產品如稻米、水果、可可等也是同樣道理，足夠好吃民眾樂意掏更多錢，農家自然肯花時間精力種植，形成正向循環。

▲參與家樂福文化藝術季的雞蛋糕業者，使用糧知畜牧場的非籠飼雞蛋，做出來的產品不僅美味，更是為動物福利盡一份心力。

▲家樂福永續長暨基金會執行長蘇小真（圖右四）邀請許多支持永續理念的夥伴至永續論壇分享自身經驗。

像是來自嘉義大林的上等農場，第三代青農接班後決定不用除草劑、殺蟲劑和化肥，只以手工拔草，栽種出來的金鑽鳳梨果肉十分細緻且完全不咬舌，清甜中仍嚐得到鳳梨微酸香氣，將品質相當優良的鮮果，更延伸製作出鳳梨果乾、鳳梨冰淇淋、鳳梨雞湯罐頭等產品，皆不含添加物，跨界鳳梨面膜等，讓令自己和家鄉值得驕傲的鳳梨被更多人知道，三代老闆認為「專心致志把鳳梨種好才能說服消費者，不為了銷售而本末倒置，好吃是最重要的事」，這與家樂福對於食物的理念相同－－以對土地、動物更好的方式進行種植、加工、料理等。

▲來自嘉義大林上等農場的青農（圖左），全心致志要種出對生態更好又美味的鳳梨，成果讓吃過的人都讚不絕口，還將鳳梨產品玩跨界，為農食開拓更多新方向。

▲綠帶純植物烘焙老闆娘首次參與家樂福文化藝術季，於永續論壇分享自己對於動物福利以及農食產業鏈的看法。

永續論壇暨展覽強調「動物媽媽開心，人類媽媽安心」，蘇小真力邀許多跨域夥伴分享自身經驗與看見，讓民眾了解日常最喜歡卻鮮少想過的食物來源真相，如雞蛋和牛奶的消費選擇，首次參與家樂福文化藝術季的綠帶純植物烘焙老闆娘就表示，她因看了飼養牲禽相關紀錄片，母雞被養在狹窄骯髒籠內，生的蛋立刻被帶離身邊，種種殘忍對待觸動她不忍生命受苦的心情，於是她決定從人人吃了都會感到幸福的甜點下手，不使用蛋、奶，改用地瓜、南瓜、豆漿、堅果、水果等原料，也能做出口感同樣綿緻滑順又香甜可口的甜品，還吃得到更多層次和食材原始風味，以友善動物福利的出發點，照樣能走向通往幸福的道路。

▲▼家樂福文化藝術季現場置設動物福利展覽，民眾能更有系統了解食物來源的真相。

為了應景，提醒人們重視動物媽媽、地球之母對於生態的重要性，今年的家樂福文化藝術季特別選在母親節週舉辦，選擇屏東縣民公園看中的是綠意盎然、細水潺潺的生機環境，頭頂的清朗天空與腳踩的如茵草地將人們的五感放大，能夠更加專注感受大型戶外舞台上的國家級夜戲演出，分別有「紙風車劇團」演出詮釋保育動物重要性的《武松愛老虎》；「十鼓擊樂團」以鼓聲敲響現自然界發出的危機與警訊、震撼力十足的《天龍耳目》；以及「Coming True即將成真火舞團」演出聲光效果震撼的《火爾摩莎傳奇》。

▲▼「十鼓擊樂團」（上圖）及「Coming True即將成真火舞團」（下圖）受邀至屏東家樂福文化藝術季演出，與民眾一同創造難忘的露天表演回憶。

在露天場地像是屏東縣民公園舉辦活動，家樂福文教基金會執行長蘇小真笑說「這才是真正能感受屏東風土人情」，遊客攜家帶眷來逛市集、聽論壇、看展覽、欣賞藝文表演，還能在公園裡盪鞦韆玩遊樂設施，悠閒看人遛狗、散步聊天等，用全身心去深刻體驗、留下記憶，「有了情感連接才能吸引人再回來這裡」，這就來到永續生活的第三步「分享出去」。因為理念傳達而感動、因為是真的喜歡，所以願意主動分享吃過的、用過的商家、體驗過的活動內容，小i的影響力在今年家樂福文化藝術季圓滿落幕後，仍然持續存在每一個參與者的心中，透過生產、消費端的友善選擇，來照顧我們的地球母親、辛勤為我們供應食物的動物母親，那麼每個人、每個存在、每片土地就能獲得最溫馨的祝福。

▲家樂福文化藝術季辦在母親節週，特別貼心提供免費專業的全家福攝影，氛圍溫馨。