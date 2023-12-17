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2023「ICAEA法遵競賽」政大生奪冠！ESG、AI是未來國際趨勢

▲左起為政治大學潘建民副教授、財政系二年級何思嬅, 會計系二年級蔡宜芯和頒獎人中正大學黃士銘教授左起為政治大學潘建民副教授、財政系二年級何思嬅, 會計系二年級蔡宜芯和頒獎人中正大學黃士銘教授 。（圖／主辦單位提供）

▲左起為政治大學潘建民副教授、財政系二年級何思嬅、會計系二年級蔡宜芯，和頒獎人中正大學黃士銘教授。（圖／主辦單位提供）

記者施怡妏／綜合報導

由國立政治大學、國立中正大學和國際電腦稽核教育協會（ICAEA）攜手舉辦的「2023第六屆法遵科技與電腦稽核競賽」，於15日舉行最終決賽，共有來自11間大學的隊伍晉級決賽同場競技，今年許多專題都往AI以及ESG的方向發展，最後由政大參賽隊伍贏得冠軍，亞軍與季軍則分別由靜宜大學及中正大學的優秀學子所獲得。

該競賽目標為長期推動法遵活動的種子，欲培養金融科技專業人才，為國內ESG發展盡一份心力。活動總召集人國立中正大學黃士銘教授指出AI與ESG（環境、社會、治理）對未來稽核、法遵、會計與資訊教育具有關鍵意義，也是國際發展趨勢，而今年許多學生團隊的專題都往此方向去發展，顯示本競賽活動與業界需求的緊密結合性。

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▲評審資誠聯合會計事務所林雯瑜會計師形容參賽隊伍的提案就如同顧問完成一項專案。（圖／主辦單位提供）

▲林雯瑜會計師形容參賽隊伍的提案，就如同顧問完成一項專案。（圖／主辦單位提供）

由會計系、財政系、統計系、歐文系等不同科系學生組成的政大參賽隊伍，他們的競賽選題是「從債務人之身體數據推算放貸風險」，以身體數據作為構想，獨特角度不僅突破傳統的財務資訊框架，更結合了資訊科技元素，嶄新點子成功吸引評審青睞。政大會計系二年級的蔡宜芯受訪時表示，該主題是從債務人的身體去推算還款的風險，希望除了財務資訊外，能夠結合資訊去判斷借款人的風險。

「這個競賽是火花與起點，能讓人有動力往相關領域邁進。」蔡宜芯說，團隊起初參考了前幾屆的競賽作品，後來意識到主題設計上走創意路線，會比較受歡迎。由於多數人普遍不會將身體數據與借放貸概念聯想在一起，他們便由此獨特視角作為專題主題，除了與指導老師潘健民副教授討論外，組內也不斷相互交流及查詢資料，最後成功將該主題發揮地淋漓盡致。

▲評審星展銀行李嘉銘資深副總裁非常高興看到參賽者為金融智能化和自動化提出各種創意提案。。（圖／主辦單位提供）

▲星展銀行李嘉銘資深副總裁表示，很高興看到參賽者為金融智能化和自動化提出各種創意提案。（圖／主辦單位提供）

政大產創總中心營運長鄭至甫教授在致詞時表示，身為創新創業的學者，他認為透過科技帶動傳統法治創新，推動社會往前走為大學教育的當務之急。電腦科技法遵能帶動產業的整體發展，讓台灣產業打入國際世界盃。

評審星展銀行李嘉銘資深副總裁強調，金融業很多的管理都是透過人工來做法遵的合規性、稽核的驗證性，而金融法遵防線中的二、三道防線又至關重要，他非常高興看到參賽者能提出各種創新想法，為未來完善金融界智能化和自動化做出貢獻。

評審資誠聯合會計事務所林雯瑜會計師形容比賽的過程，如同顧問完成一項專案。會計事務所的顧問常常需要與客戶討論，根據其需求調整專案產出。她認為，有了校園的歷練，學生們將來到社會工作便可游刃有餘，能迅速適應會計師事務所專業顧問的職涯發展。

關鍵字： 法遵科技電腦稽核競賽政治大學靜宜大學中正大學

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