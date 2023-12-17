2023「ICAEA法遵競賽」政大生奪冠！ESG、AI是未來國際趨勢

▲左起為政治大學潘建民副教授、財政系二年級何思嬅、會計系二年級蔡宜芯，和頒獎人中正大學黃士銘教授。（圖／主辦單位提供）



記者施怡妏／綜合報導

由國立政治大學、國立中正大學和國際電腦稽核教育協會（ICAEA）攜手舉辦的「2023第六屆法遵科技與電腦稽核競賽」，於15日舉行最終決賽，共有來自11間大學的隊伍晉級決賽同場競技，今年許多專題都往AI以及ESG的方向發展，最後由政大參賽隊伍贏得冠軍，亞軍與季軍則分別由靜宜大學及中正大學的優秀學子所獲得。

該競賽目標為長期推動法遵活動的種子，欲培養金融科技專業人才，為國內ESG發展盡一份心力。活動總召集人國立中正大學黃士銘教授指出AI與ESG（環境、社會、治理）對未來稽核、法遵、會計與資訊教育具有關鍵意義，也是國際發展趨勢，而今年許多學生團隊的專題都往此方向去發展，顯示本競賽活動與業界需求的緊密結合性。

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▲林雯瑜會計師形容參賽隊伍的提案，就如同顧問完成一項專案。（圖／主辦單位提供）



由會計系、財政系、統計系、歐文系等不同科系學生組成的政大參賽隊伍，他們的競賽選題是「從債務人之身體數據推算放貸風險」，以身體數據作為構想，獨特角度不僅突破傳統的財務資訊框架，更結合了資訊科技元素，嶄新點子成功吸引評審青睞。政大會計系二年級的蔡宜芯受訪時表示，該主題是從債務人的身體去推算還款的風險，希望除了財務資訊外，能夠結合資訊去判斷借款人的風險。

「這個競賽是火花與起點，能讓人有動力往相關領域邁進。」蔡宜芯說，團隊起初參考了前幾屆的競賽作品，後來意識到主題設計上走創意路線，會比較受歡迎。由於多數人普遍不會將身體數據與借放貸概念聯想在一起，他們便由此獨特視角作為專題主題，除了與指導老師潘健民副教授討論外，組內也不斷相互交流及查詢資料，最後成功將該主題發揮地淋漓盡致。

▲星展銀行李嘉銘資深副總裁表示，很高興看到參賽者為金融智能化和自動化提出各種創意提案。（圖／主辦單位提供）



政大產創總中心營運長鄭至甫教授在致詞時表示，身為創新創業的學者，他認為透過科技帶動傳統法治創新，推動社會往前走為大學教育的當務之急。電腦科技法遵能帶動產業的整體發展，讓台灣產業打入國際世界盃。

評審星展銀行李嘉銘資深副總裁強調，金融業很多的管理都是透過人工來做法遵的合規性、稽核的驗證性，而金融法遵防線中的二、三道防線又至關重要，他非常高興看到參賽者能提出各種創新想法，為未來完善金融界智能化和自動化做出貢獻。

評審資誠聯合會計事務所林雯瑜會計師形容比賽的過程，如同顧問完成一項專案。會計事務所的顧問常常需要與客戶討論，根據其需求調整專案產出。她認為，有了校園的歷練，學生們將來到社會工作便可游刃有餘，能迅速適應會計師事務所專業顧問的職涯發展。