AI數據分析驅動綠色數位轉型　台灣新創驚豔歐洲　

▲櫛構科技執行長李緯明於 Nexus Luxembourg 2026 現場，向歐洲企業及政府代表介紹台灣 AI 技術在真實場域中的應用。（圖／櫛構科技提供）

記者潘姿吟／綜合報導

台灣 AI 技術落地應用耀眼歐洲。台灣新創 AI 科技公司櫛構科技受盧森堡台北辦事處（LTIO Taipei）官方邀請，登陸歐洲年度指標性科技盛會「Nexus Luxembourg 2026」。櫛構科技於現場向歐洲多國企業與政府高層代表，展示 CHAP 平台在台灣公共運輸、大型活動與會議場域的導入成果，向歐洲企業及政府代表介紹台灣 AI 技術在真實場域中的應用，成功為台灣軟體實力開拓歐洲市場新局。

櫛構科技這次展出的 CHAP 平台，是一套結合 AI 與數據分析的產業永續決策平台，透過交通、活動與營運資料分析，協助客戶辨識異常、找出關鍵影響因子，並將分析結果轉化為管理改善與永續決策依據。櫛構科技執行長李緯明於 Nexus Luxembourg 2026 現場分享 CHAP 在台灣公共運輸及大型活動與會議場域的導入經驗，介紹台灣 AI 科技公司如何結合模型技術、場域資料與產業需求，將 AI 從研發成果轉化為可實際採用的產品。

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「台灣已是全球 AI 產業鏈的關鍵力量，而 AI 在台灣的價值也不再只停留於晶片、模型與運算效能，而是正逐步進入產業現場，轉化為一項項可實際落地、並解決產業問題的產品。」李緯明演講中表示，櫛構科技的核心定位，是把 AI 與數據分析轉化為政府與企業可實際採用的產品與決策工具，協助客戶在真實場域中持續優化管理。

櫛構科技於 2025 年獲數位發展部數位產業署 AI 算力平台訓練資源支持，運用高效能 GPU 算力進行模型訓練與應用開發。此次於 Nexus Luxembourg 2026 展出的部分 AI 模組，即為相關研發成果的實際呈現，展現台灣科技公司運用政府 AI 資源推動技術研發後，並將成果帶向國際市場的可能性。

展會期間，櫛構科技與歐洲企業及政府單位，就 AI 應用、數據治理、永續管理與場域導入需求進行交流，尋求後續產品導入及跨國合作機會。櫛構科技表示，歐洲市場對數據治理與資訊安全在產業數位轉型及永續發展中的應用需求持續提升，這與公司長期投入的 AI 與數據分析技術，以及在台灣累積的場域實務經驗高度契合，將成為後續拓展歐洲市場的重要切入點。

櫛構科技表示，新北市政府青年局對青年參與國際交流的支持，讓團隊成員得以將台灣的 AI 應用成果帶上國際舞台，拓展海外視野與跨國合作連結。未來，櫛構科技將持續與歐洲企業及產業夥伴洽談產品導入與場域合作，推動產品在海外市場落地，並把台灣累積的場域經驗轉化為跨國解決方案。