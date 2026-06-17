AI狂潮與地緣政治夾擊　孤島的「能源韌性」課題

▲COMPUTEX2026展覽照。（示意圖／記者姜國輝攝）

● 林志謙／政大法學院碩專生

談到台灣的能源轉型，這幾年的討論似乎一直困在一個揮之不去的迴圈裡：要核能發電、要再生能源，還是用愛發電？要供電穩定、要電價便宜，還是要淨零轉型？討論往往很快就走向極端的對立。

但是，如果一直把目光糾結在這種無解的單選題上，就會錯過一個更致命的核心議題：焦點早就已經不只是發電量夠不夠，而是當山雨欲來時，整個系統究竟撐不撐得住。

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有能源就任性？

川普走馬上任的第一天，宣布了國家能源緊急狀態，並於後續簽署了行政命令。以國安之名加速油氣開發，並在能源的定義中反直覺地排除風電與太陽能。同一套緊急狀態邏輯則是在後來將全世界推向了關稅之亂，並在2026年2月被美國最高法院以6比3啪啪打臉。

這個故事共有三層寓意：其一，川普是有意識地搗亂，因為他很清楚，也很聰明，試圖透過緊急狀態下的授權，來完成他的政治意圖並且試探美國最高法院乃至於全世界的底限；其二，民主制度下，任性終究會有憲法的邊界，因此被美國最高法院駁回，不過他老人家目前還有301條款再繼續折磨大家；其三，美國任性得起，是因為它腳下有頁岩油，且手上有大量液化天然氣LNG籌碼，更別說美國已連續多年是世界第一的產油國。

而根據經濟部能源署統計，2024年台灣能源供給有95.8%仰賴進口，我們從來沒有任性的選項，只剩韌性這條路。今年之所以特別迫切，是因為有兩股越來越外顯的壓力，正在無情放大我們系統性的弱點。

AI正在重寫用電方程式

過去幾年，Google、微軟、AWS持續在台灣擴大佈局，代表著台灣在AI供應鏈的角色，正從硬體製造一路延伸到運算基礎設施。但這波需求的胃口，遠比多數人預期的更大。攤開台電的估算，2026至2030年間，半導體與AI產業鏈的新增用電將突破500萬瓩，其中純AI資料中心就佔了約185萬瓩，意味著台灣資料中心的用電量在短短幾年內幾乎要翻倍成長。

現實也很殘酷，電力不夠，或者不夠乾淨、不夠穩定，AI產業鏈的機會就會考慮流向別處。資料中心評估落地與否，看的不只是電價，更多是供電的穩定度與恢復力，而資本市場與訂單轉向的速度，絕對比政策調整的速度快得多。也如同逛逛夜市就讓股價大漲的那個拉風男人所說的：「We need a lot more electricity.」

▲台電的配電線路維護。（示意圖／台灣電力公司金門區營業處提供）



沒有鄰居的孤島電網

歐洲國家遭遇能源危機時，還能靠跨境電力調度喘口氣，東南亞的島國們也有東協電網可以互相串接，而很可惜的，台灣沒有這個緩衝墊，我們是一座徹頭徹尾的孤島電網。

2025年4月的伊比利半島大停電是最好的對照，超過5,000萬人失去電力，部分地區停電長達16小時，是歐洲近20年來最嚴重的停電事故，歐洲輸電系統營運商網絡（ENTSO-E）於今年3月公布的最終調查報告，指向伊比利半島電力系統電壓裕度（安全空間）過低加上複合性因素所導致。

對台灣而言，這份報告還有一層更切身的寓意，西班牙電網崩潰後，尚有法國跨境送電支援；而台灣一旦遭遇極端氣候災害或地緣衝突，電力系統的自主韌性就是唯一的底線，可能遠比現在所談的數位主權還要更重要。

那關鍵問題就是：我們現在的電網設計，是否有能力在沒有外部援助的條件下維持基本運作？如果還有任何遲疑，那所有關於能源轉型的討論，都必須把這個生存前提加進來一起處理才有實益。

韌性是沉默的器官

多數的討論還停留在要蓋什麼電廠，但從前面的歐洲電網來看，真正的難點往往在於系統。這一點，台電對電網韌性的定義相當精準：「能在短時間內因應事故及恢復穩定運轉的能力」。因此，重點從來不是永不出事，而是如何亡羊補牢。

2022年的303大停電則是屬於我們的真實案例。事故起點是興達電廠開關場一次隔離開關測試的人為疏失，接著保護機制未能攔住故障，因此從龍崎超高壓變電所一路擴散成全台約549萬戶停電。經濟部的檢討報告也講得很直白，肇因第一是人為因素，第二是系統的韌性問題。而監察院的糾正案文更直接寫下「電網韌性亟待檢討」。

303之後，台電提出《強化電網韌性建設計畫》，預期十年投入5,645億元，以分散、強固、防衛三大主軸推進。而當再生能源比例拉高，供給的不確定性也隨之上升，需求端的調度能力就成為另一半的答案。

電力交易平台上的調頻備轉服務（dReg）、聚合商將工廠儲能與可調負載打包而成的虛擬電廠（Virtual Power Plant, VPP），讓用戶在尖峰時段減少用電換取回饋的需量反應，都在共同回答著同一個問題：事故發生時，誰來接住系統？

韌性就像肝，平時沉默，不會替自己開記者會，等到它罷工，全身才知道事情大條了。

打造韌性的基礎工程，沒有一項適合做成競選看板，但如果只討論能源而不升級系統，發了再多電也送不到需要的地方，轉型注定卡在最後一哩路。

▲風力發電。（示意圖／記者許宥孺攝）

真正的病灶在治理

回頭看台灣的能源爭議，許多看似技術或環境的衝突，剝開後全是治理的痛點。資訊夠透明嗎？成本與風險該如何分配？社區與漁民等利害關係人有沒有真正被納入決策？政策方向再正確，如果溝通不到位，都會在執行的縫隙中被大量耗損。更何況，政策朝令夕改，離岸風電的快速退場，難保不會再出現下一個財務風暴。

而長期被詬病的電價，審議機制一遇選舉年就凍漲，帳面上皆大歡喜，但是實際上成本只是被悄悄移轉到台電的財務報表，再由全民在未來買單。

能源轉型與其說是一道選擇題，不如說是一場對治理能力的極限壓力測試，而制度能不能在政黨輪替與輿論擺盪中維持一致的節奏，本身就是韌性最難的那一塊。

在不完美中前進，才是韌性的本意

台灣正面對一個稍縱即逝的緊要關頭：AI帶來的龐大需求，若能與轉型方向同步規劃，就能成為加速打造核心基礎建設最佳助攻；反之，若繼續耗在站隊之爭，世界跟市場從來不會等我們吵完。同時，也必須接受一個不太討喜的現實：不會有讓所有人都滿意的完美解方，過渡時期仍需要相對穩定的低碳能源穩住陣腳。

對政府而言，挑戰在於讓韌性投資擺脫政治週期的綁架，以一致的制度節奏推進電網分散、輔助服務市場與需求端資源的整合；對企業而言，機會在於及早把供電韌性納入選址、投資及風險定價的決策框架，在韌性成為稀缺品之前先行布局。

真正的問題並不是選對哪一邊，而是在多重限制與高度不確定中，在這座沒有鄰居的島嶼上，我們能不能把每一次停電、每一場爭吵，都變成韌性的養分。

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