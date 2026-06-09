閃躲服役，何以服人？　「閃兵政客」的參政權

▲國民革命忠烈祠。（示意圖／記者周宸亘攝）



文／吳芥之（大學助理教授、資深媒體人）

民主社會的政治人物享有參政權利，也肩負引導國家發展、制定法律與監督政府的責任。然而，任何權利都必須建立在義務的履行之上。中華民國《憲法》明文規定，人民有納稅與服兵役的義務，這不僅是法律規範，更是國民對國家共同體應負擔的基本責任。

對一般國民而言，服兵役或許只是人生中的一段經歷；但對有志從事政治工作者而言，是否誠實履行國民義務，則直接關係到其公共誠信與領導正當性。「法律之前人人平等」是現代民主最基本的價值，如果一般男性必須依法接受徵兵、完成兵役，而特權階級卻能透過特殊管道取得不當免役資格，便會造成社會對制度公平性的嚴重質疑。

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台灣近年爆發大規模「演藝圈閃兵案」，數十名藝人透過仲介集團，以偽造高血壓、心臟病等不實病歷的方式，達到逃避或減免兵役的目的。這種將國民義務視為可透過金錢與不法手段規避的商業行為，嚴重衝擊了社會公平。然而，相較於這些娛樂圈無足輕重的藝人，社會大眾更難以容忍的是，一些掌握公共權力的政治人物，往往也是逃避／規避兵役新聞中的「熟面孔」。

現行法制對於逃避兵役行為並非毫無規範。《妨害兵役治罪條例》針對不實申報、隱匿事實、偽造體位、逃避徵集等行為設有刑事責任；若涉及偽造文書、虛偽診斷，更可能觸犯《刑法》上的偽造文書與詐欺等罪責。

當政治人物人前人後侈言守法、義務與責任，另方面卻在兵役義務前臨陣脫逃，傷害法治的道德基礎。我們有權力追問：一個連基本國民義務都不願承擔的人，憑什麼要求國民遵守法律？躲避國民應盡的義務，又憑什麼領導國人？

現行逃避／規避兵役的制度漏洞，有必要進一步檢討與的改革。

首先，針對公職候選人，應建立更高標準的兵役資訊揭露制度。立法機關或選務機關可比照《洗錢防制法》中，針對「特殊身分」規範之「重要政治性職務之人（Politically Exposed Persons, PEPs）」的概念；凡屬於此類重要政治職務之參選人，其誠信風險與公共責任遠高於常人。因此，候選人在登記參選時，除公開學經歷與財產資料外，也應強制且完整地揭露其「兵役履歷」、免役或替代役之具體理由，並公開相關證明文件以接受社會檢驗。

其次，主管機關應建立更完善的複查機制。對於曾因特殊體位、疾病或其他理由取得免役、替代役或短期役資格者，尤其是具有高度疑義或經檢舉的案件，應在役齡期間內定期複檢、追蹤或不定期抽檢，而非一次判定後即永久免受監督。檢調機關更應與國防部、衛福部跨部會合作，徹查是否存在類似演藝圈閃兵案中的不法仲介集團，且不應因涉案者的政治地位而有任何差別待遇。

進一步言，立法機關亦應研議增訂「公職誠信條款」；凡經法院判決確定有故意逃避兵役、偽造免役事由或其他重大妨害兵役行為者，除負擔刑事責任外，得於一定期間內限制其擔任公職或參與公職選舉。這類規範並非額外懲罰，而是基於公共利益與公職誠信要求，確保掌握公共權力者具有基本的守法紀錄。

至於部分已超過除役年齡的政治人物，雖然實務上已無法要求其補服兵役，但並不代表過去的投機行為可以一筆勾銷。若違法事實仍在追訴時效內，司法機關仍應依法究責；即使已超過刑事追訴期限，其社會與政治責任也不應因此消失。法律責任可能因時效而終止，但履行義務的責任與評價卻不應一筆勾銷。

民主政治的核心不只是選票，更是信任。成熟的民主社會，不應容許任何人凌駕於法律之上，更不應讓未盡國民義務者輕易取得領導國家的權力。透過引入PEPs等的高標準揭露機制，建立完善的追查、追訴與誠信審查制度，才能讓「權利與義務對等」不只是憲法上的文字，而是所有政治人物都必須共同遵守的最低標準。

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