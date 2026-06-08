2026花旗全球義工日「手」護新店溪生態　為毛蟹打造安全回家路、移除外來種

▲花旗全球義工日「手」護新店溪生態。

圖、文／花旗銀行提供

響應花旗集團年度全球盛事，花旗（台灣）銀行今（6）日舉辦第21屆「花旗全球義工日」，化身「新店溪生態守護者」，透過實際行動，守護大台北母親河 -新店溪的生物多樣性，不僅要幫毛蟹鋪路溯溪回家，同步移除外種的入侵。新北市水利局局長宋德仁，今日也親自到現場與花旗義工，共襄盛舉。此次活動亦響應花旗與天下雜誌共同倡議的「流域共好」理念。

花旗台灣區總裁暨花旗（台灣）銀行董事長張聖心表示：「花旗深耕台灣多年，我們不僅追求卓越與完整的金融服務，幫助台灣企業，走向世界舞台，更致力於回饋這片土地。全世界每座重要城市，都有一條美麗的河流相伴，河流不僅是城市的生命血脉，更是在地文化底蘊的傳承。今年，我們將義工服務的熱情，投入大台北母親河的生態保育工作上；新店溪水日夜川流不息，見證台北的遞嬗與成長，就如同花旗對台灣企業的陪伴，歷經時代與產業更迭，一路走來，始終如一。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

毛蟹是重要的洄游性物種，每年會從河口地區逆流而上到淡水上游區域繁殖。時值六月毛蟹溯溪季節，為幫助牠們克服新店碧潭堰的高低落差，花旗志工們不畏風雨，大手牽小手，彩繪麻布袋，合力掛在堰壁上，並用麻繩在河堰邊打造一條「毛蟹友善高速公路」，確保小螃蟹們，能夠攀上麻布袋或繩索，安全洄游。除了為毛蟹開路，志工們也在專家指導下，深入河岸，合力移除嚴重排擠原生植物生存空間的銀合歡、大花咸豐草等強勢外來種，讓新店溪原有的美麗植物重獲陽光與土地，恢復河岸的盎然生機。

花旗對台灣的承諾，不僅體現在一日志工活動，更展現在花旗基金會對在地社區公益的長期投入。自2004年起，花旗基金會已挹注超過新台幣3.85億(約1,200萬美元)，與在地非營利組織合作，支持金融理財教育、青年就業培力與無家者關懷等議題。2025年，花旗基金會「全球創新挑戰」中，台灣的One-Forty以「移工希望之路」計畫獲選兩年資助，未來將透過導師陪伴與人工智慧輔助平台，提供個人化的職涯規劃、就業媒合與線上學習資源，提升在台東南亞移工的就業能力；2024年，花旗基金會亦支持台灣攸惜關懷協會的「弱弱相助」計畫，提供無家者職能培力、就業機會及心理輔導資源，協助他們重返社會，建立穩定生活。

「花旗全球義工日」是花旗集團全球性的年度重要活動。從早期的為弱勢家庭募集物資，到近年來聚焦於舊鞋捐贈海外弱勢、支持狗醫生陪伴、糧食安全、海洋廢棄物清理，再到今年的河川生態保育，「花旗全球義工日」的活動主題緊扣台灣社會與環境脈動，展現花旗與這片土地共同成長的深厚承諾。