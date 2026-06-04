不是年輕人玻璃心　104調查：每天被成功人生洗版，誰不焦慮？

▲上班族示意圖。（圖／記者曾筠淇攝）



記者潘姿吟／台北報導

使用社群媒體與AI成為日常，正在快速改變職場樣貌，年輕世代的焦慮也出現新的型態。104人力銀行今（4日）發布《滑世代焦慮》調查，針對18至30歲求職會員進行網路問卷，結果顯示，54.4%自認目前處於高壓狀態，38.5%會因社群比較感到自卑，更有48.3%曾因「覺得自己不夠好」而不敢投遞履歷；另外，3成滑世代擔心被AI取代，同時AI也成為第二大情緒求助管道，超越父母長輩與專業協助。

針對調查結果，104人力銀行職涯永續長王榮春呼籲，社會大眾不應以「玻璃心」或「抗壓性差」的標籤看待年輕世代，而應關注社群比較文化對整體社會造成的結構性焦慮，透過彼此理解與真實陪伴，重建家庭、校園與職場中的支持網絡。

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臨床心理師陳品皓表示，從臨床觀察來看，這個世代的青少年一方面渴望成為理想中的自己，另一方面又不斷懷疑自己是否足夠好。當網路與社群平台被大量使用，社群上的成功形象與生活展示，無形中拉高了他們對自己的期待，也加深自我懷疑。

他指出，當「理想中的自己」與「現實中的自己」距離愈來愈大，便容易形成普遍的煩躁、躁動與不安。對此，最簡單的練習之一，就是刻意練習減少物理刺激，例如：降低手機使用時間；從臨床經驗來看，這樣的調整確實有助於緩和焦慮。

三大壓力源：工作求職、經濟、未來

104人力銀行《滑世代焦慮》於2026年4月1日至29日針對104求職會員進行網路調查，收集1,114筆18-30歲之有效樣本，在95%信心水準下，估計誤差為±2.94%。結果顯示，54.4%的受訪求職會員自評目前處於高壓狀態，僅8.5%認為自己壓力偏低。

進一步分析受訪求職會員的壓力來源，「工作求職」以88.2%的比例高居主要壓力來源首位，其次為「經濟狀況」及「自我能力與未來」，反映在AI衝擊、景氣不確定與社群比較文化下，許多年輕人對能不能找到理想工作、是否具備競爭力，產生高度不安。

演算法放大「成功學」 4成滑世代經常感到自卑

104人力銀行《滑世代焦慮》報告指出，滑世代的成長過程與社群媒體高度連結，受訪求職會員每日平均花費3.95小時在社群平台上，38.5%會因看見社群上他人的精采生活而感到自卑，37.5%坦言在網路上分享生活經常是在經營形象而非真實自己，28.9%會為了別人的評價影響對自己的看法，44.8%認為自從有了手機，即使回到家也無法真正從學校或職場壓力中「斷電」。

另外，社群焦慮也進一步影響自我評價並導致喪失行動力。39.6%自我評分低於同儕，48.3%因為覺得「自己不夠好」而退縮、經常不敢投遞感興趣的職缺。同時有27%深陷「高焦慮、低激勵」的危險風暴組，看到同儕成就只覺得無限焦慮、無法獲得正面推力。

交叉分析更發現，每日使用社群超過5小時的高度使用者，相較每日低於3小時者，更容易出現「自卑」、「不敢投履歷」與「我就爛、想躺平」等情況。

3成擔心被AI取代 理工人最焦慮

除了社群比較，AI也成為滑世代另一項壓力來源。32.3%的受訪求職會員高度擔心未來職場中的自我價值被取代，並產生「再怎麼努力也沒用」的無助感。在各學群中，最懂科技的「理工」學群位居AI海嘯第一排，高度焦慮的比例最高，其次為「餐旅生活」學群因自動化與無人化流程普及，同樣對未來感到不安。

數據更指出，對於滑世代而言「躺平」已經成為自我保護的心理防衛機制，特別對於無法掌控的AI未來趨勢，越是擔心自己被AI取代，就有越高比例選擇「原地躺平」；在對AI感到「非常擔心」的填答者當中，高達74.6%面對未來職涯發展感到迷失並產生「躺平」的念頭，顯示AI焦慮已不只是科技議題，更逐漸演變成心理與職涯安全感問題。

每3人有1人是情緒孤島 AI成第二大心靈導師

當面臨情緒低落與高壓時，受訪求職會員的求助管道第一名是「朋友／伴侶」（51.4%），但「與AI聊天」以35.1%的比例躍升為第二大求助管道，甚至超越了「父母／長輩」（22.4%），而「外部專業協助」與「老師／輔導室」則占不到一成。值得關注的是，有30.3%的人在情緒低落時僅勾選「自己消化」，等同每3人就有1人選擇孤立而不尋求真實人際互動支持，陷入情緒孤島。