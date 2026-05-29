輝達供應鏈碳排暴增93％　黃仁勳：市場力可驅動綠能投資

▲綠色和平親送AI 五層蛋糕，籲黃仁勳投資在地綠電。（圖／綠色和平提供）



記者潘姿吟／綜合報導

輝達（NVIDIA）回歸台灣舉辦 GTC Taipei，大會焦點之一再度落在執行長黃仁勳提出的 AI「五層蛋糕」概念，強調能源是最底層、也是AI發展不可或缺的基礎。綠色和平氣候與能源專案負責人張皪心28日於現場送上寫有「AI NEEDS RENEWABLE ENERGY（AI 要再生能源）」的五層蛋糕，黃仁勳不僅當場感到驚喜，還主動接過蛋糕簽名，現場氣氛熱絡。

張皪心隨後提問，輝達是否願意與台灣供應鏈共同投資再生能源。黃仁勳回應直言「你是對的」，並表示在能源需求快速攀升下，AI正是推動再生能源投資的最佳方式，市場力量自然會引導資金流向綠電。

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▲2023年Nvidia前20大供應商的區域排放與電力消耗分布。▼Nvidia前20大供應商對電力消費份額與再生能源比例的區域比較（圖／綠色和平提供）

當大家都在稱頌輝達帶來的技術革命與驚人獲益時，多數人可能不知道，這場科技盛世的背後，藏著一份被刻意忽略的「氣候黑帳」。

輝達積極推動綠色企業形象，宣傳在辦公室達成100%綠電目標，根據綠色和平其今年發布的《NVIDIA 的綠色幻象（Nvidia’s Green Illusion）》報告指出，隨著其營收暴增，輝達在2023至2025年間碳排放增加93%，其中高達 87% 碳排放都來自位於東亞的供應鏈，如：台積電、三星、SK海力士等，而這其中的 83% 全都在東亞。，台灣正承受龐大的用電與碳排壓力。

值得一提的是，NVIDIA的北美供應商綠電比例高達80%，但在台灣與南韓等東亞地區，卻只有24%。綠色和平表示，去年九月，高雄興達電廠2號機組，這座為了因應未來晶片生產而建的燃氣機組設施，在試運轉期間發生爆炸，距離民宅僅僅300公尺。這不只是意外，更是過度擴張電力需求下的警訊。

張皪心指出，輝達作為AI界的龍頭，市值突破 5 兆美元，穩居全球最高市值企業寶座之餘，更是不少供應鏈大廠的大客戶，當中就有 10 家生產基地位於臺灣，包括台積電、鴻海、日月光、美光等大廠。輝達擁有相當的話語權及份量，相信輝達亦能如Google、APPLE等國際客戶，能夠對供應鏈提出採用100%再生能源的需求。

綠色和平也點出，輝達前20大硬體供應商有一半在台灣，包含台積電、鴻海、日月光等關鍵廠商。隨著行政院修正《能源管理法》，要求用電大戶承擔用電責任，未來包含台北士科研發中心、高雄K-1資料中心等投資案都將面臨能源規範。綠色和平呼籲，輝達應進一步帶動供應鏈採用100%再生能源，並在台實質投資綠能與儲能，強化AI產業的能源韌性。

綠色和平表示，支持創新與進步，但更支持「民眾應優先於利潤」。 AI的進步，不該建立在臺灣在地居民的恐懼與犧牲呼吸健康代價之上，國際企業在獲利之餘，應更積極投資並協助東亞供應鏈的綠能轉型。