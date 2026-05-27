碳費分配需透明化　臺大風險中心籲：中央地方應攜手

▲臺大風險中心發布「中央與地方氣候治理協作政策建議書」，學者民團持政策建議書合照。（圖／臺大風險中心提供）



記者潘姿吟／綜合報導

隨著今年下半年九合一選舉逼近，加上全球供應鏈重組、氣候與能源治理議題升溫，地方政府與縣市首長候選人面臨更複雜的淨零轉型挑戰。臺大風險中心今（27日）發布「中央與地方氣候治理協作政策建議書」，彙整多年研究成果，直指地方政府是推動淨零政策的關鍵角色，並聯合學者與公民團體，呼籲中央與地方必須強化合作，而非各自為政。

臺大風險中心主任周桂田指出，碳費自2025年開徵，超過半數縣市期待能分得三成以上資源。《氣候變遷因應法》雖有列舉碳費用途，但目前中央僅提出以「競爭提案」方式分配，缺乏明確制度。他呼籲中央儘速建立公平、透明的碳費分配標準與流程，避免引發爭議。同時，《財政收支劃分法》修法後地方財源增加，地方政府也應同步強化氣候治理能力，例如與在地大學合作培育專業人力，降低過度外包導致的政策碎片化問題。

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在政策參與層面，周桂田提醒，無論是2030年減碳目標上修，或中央部會減量行動計畫，地方政府多半僅是執行者，未能參與共同決策。他認為，中央與地方關係應從「委辦」轉為「夥伴」，因為實際減碳行動必須回應各地不同的產業結構與生活情境。

臺大公共事務研究所助理教授兼臺大風險中心研究員李仲軒則指出，氣候法要求各縣市成立氣候變遷因應推動會，負責跨局處協調整合、推動氣候變遷相關事務，而研究進一步顯示，縣市首長支持有助於帶動跨局處協作，故建議各縣市可進一步透過地方淨零自治條例等制度工具，明確氣候變遷推動會職責、將淨零承諾法制化為地方長期施政目標。

政治大學綠色能源財經研究中心主任周麗芳表示，「有淨零城市，才有淨零國家」，各城市碳預算是領先指標。有鑑於城市約占全球70%的碳排放、三分之二的能源消耗，全球氣候行動的成效，乃至臺灣2050淨零轉型的達標，關鍵在於：中央政策能否真正落實於地方治理，並轉化為城市的具體行動與公民的社會參與。

周麗芳進一步強調，「氣候危機，就是健康危機」，氣候風險正迅速擴大其對民眾的暴露度、脆弱度、危害度，對健康帶來負面衝擊。周麗芳呼籲，政府當建立「氣候X健康」跨域治理新模式，她同時喊話，「碳費當挹注醫療機構減碳」，讓醫療機構能成為民眾健康的最後防線，堅韌守護健康臺灣。

公民團體方面，綠色公民行動聯盟常務理事賴偉傑指出，減碳與調適需要權責與資源對齊，地方不該只是配合者，而是淨零轉型的主體。他建議縣市政府導入碳預算概念，將淨零政策與發展計畫、年度預算連結，並定期提出差距分析報告，避免出現「一邊減碳、一邊增碳」的矛盾情況。

主婦聯盟環境保護基金會執行長吳碧霜則強調，真正的氣候行動發生在城市與社區。她指出，地方目前普遍面臨人力不足、資料缺乏與跨局處整合困難，中央應以公平的碳費機制支持地方培育人才、建置資料平台，同時透過中介組織與社區網絡，強化公民參與，讓人民成為轉型的主體。

學者與民團最後共同呼籲，碳費分配必須透明公平，新財政資源應用於提升地方氣候治理量能，中央與地方攜手合作，才能真正推動城市行動與公民參與，為台灣打造更具韌性與公正的淨零治理體系。