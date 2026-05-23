從黑色甜甜圈到綠色煉金術：建大董事長楊啟仁的永續長跑

記者潘姿吟、林緯平／專題報導

台北街頭，橘黃色的 YouBike 穿梭在巷弄間，這是多數市民實踐「低碳生活」的日常。然而，當我們踩著踏板前進時，卻鮮少有人意識到，支撐著這場綠色革命的，是一顆顆高度仰賴石化原料的黑色甜甜圈：輪胎。

交通工具再怎麼進化，只要還在地面上移動，就離不開輪胎。而這顆長久以來貼著高污染標籤的零件，如今正面臨一場來自歐盟碳邊境調整機制（CBAM，俗稱「碳關稅」）的倒數計時，讓減碳從企業形象問題，升格為生死存亡的現實。

建大工業董事長楊啟仁，在輪胎這個行業待了一甲子。他見過產業的高峰與低谷，也見過無數次「不轉不行」的關頭。但他說，現在這一次，和以前都不一樣。

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▲建大工業董事長楊啟仁在輪胎業打滾gj4g6su0，從彰化代工廠起步，帶領建大躋身全球前20大輪胎製造商。他說，面對歐盟碳關稅的倒數，這次的挑戰和以前都不一樣。（圖／記者林挺弘攝）

用60年換來的底氣

1962年，建大在彰化成立，起步時是典型的台灣代工廠，客人寄來樣品就照著做，幾乎毫無研發可言。楊啟仁很快意識到低價與代工不是長久之計，帶領建大駐點美國、設立倉庫、收購當地輪圈工廠，從單一供應商轉型為一條龍製造商。如今建大穩坐全球前20大輪胎製造商，在美國擁有3座輪圈工廠與6座組裝中心。

「品牌是什麼？就是信任。當價格不再是決勝點，客戶會因為相信你而下單。」

他也談到產業週期的現實。疫情期間歐美騎乘需求暴增，解封後卻驟降，一家美國大廠一度累積200萬台庫存被迫清倉，也牽連台灣供應商，許多零件廠從滿載瞬間跌入停擺。「企業不能只看眼前，要看長期。經營企業就像長跑，最重要的是節奏與耐力。」

▲歐盟碳邊境調整機制（CBAM）已進入倒數計時，2027年起輸歐產品須提交碳排憑證。對台灣輪胎業者而言，減碳不再是口號，而是出口市場的准入門票。（圖／記者林挺弘攝）

這份對週期的理解，讓楊啟仁面對眼前這場更大的挑戰時多了一分從容。但他也清楚，這次的變數不是市場榮枯，而是法規。

碳關稅倒數：「真金白銀就要出去了」

CBAM的時間表，已經具體到讓楊啟仁可以逐年倒數。「2027年2月可以購買歐盟碳憑證，8月就要交出憑證，屆時要跟歐盟說清楚產品的碳排是多少。那數據從哪裡來？當然就是2026年自己要開始記錄。這中間，真金白銀就要出去了。」

以後要跟歐美做生意，就必須提出具體證明，「說你在ESG上確實投入、獲得成果。」這已經跳脫形象問題，而是市場准入的門檻。

▲輪胎換得愈少，廢胎產生得愈少。建大以「延長產品壽命」作為最務實的減碳路徑，在使用再生材料與維持產品性能之間，找到一個兼顧環保與商業現實的平衡點。（圖／記者林挺弘攝）

輪胎的主要原料幾乎全來自石化體系，製程耗能高，報廢後難以自然分解，要在這條鏈上減碳，沒有一個環節是容易的。楊啟仁坦言，發展「環保」就代表成本增加，但市場還是以價格競爭為主。「大家都知道要做，只是沒人願意先付錢。」他心底清楚，這個「先付錢」的時間點，已經愈來愈近了。

產業界心知肚明，擁抱環保的代價往往是成本暴增與性能拉鋸。回收材料經過加工後，物理性質已有所改變，性能可能大打折扣，技術部門面臨極大挑戰。

面對這道結構性的限制，建大在理想與現實之間找到一條務實的突圍路徑：先從慢速交通工具著手，力求穩扎穩打。

落地街頭：與YouBike的循環實驗

建大的切入點，是讓產品活得更久。「減少耗損，本身就是最有效的環保。」這套邏輯，最終落地在台灣街頭最熟悉的場景：YouBike。

一般內胎在戶外高頻使用的環境下，約每週需補氣一次，頻繁巡檢的人力負擔沉重。「有騎車的人大概都知道，大概一個禮拜就要打一次氣。」為了解決這個痛點，建大研發出AIR路神內胎，保氣性比一般內胎提升約3倍，最高可維持1個月至1.5個月無需補氣，同時提高25%的抗刺穿能力。這款內胎榮獲2024年台灣精品獎，並指定為台灣公共自行車使用的內胎。楊啟仁說，建大同時在內外胎中盡量導入再生材質，「都要符合共享單車的環保理念。」

▲YouBike是多數人實踐低碳生活的日常，但支撐這場綠色革命的輪胎，本身卻是高度依賴石化原料的產物，這個矛盾，正是建大試圖解開的核心難題。（圖／記者楊永盛攝）

輪胎換得愈少，廢胎產生得愈少，碳排也隨之降低。這是建大目前最具體的減碳示範，也是它在「使用再生材料」與「維持產品性能」之間找到的務實平衡點。

沒有退路的長跑

楊啟仁把企業經營比喻為長跑，這句話他說了很多年。但這一次，賽道的規則正在被重新設定，是由碳關稅與氣候法規。「台灣目前這一塊，如果沒有突破，我們的目標大概就是口號。沒有落實就是口號，有落實才叫承諾。在這方面，政府是最有權威性的。」

面對CBAM這類硬性法規，彈性的空間愈來愈小，留給猶豫的時間也愈來愈少。建大選擇的方式，是把每一條輪胎都跑得更久一點。這場沒有退路的永續長跑，才正要進入真正的考驗。

▲建大研發的AIR路神內胎，保氣性比一般內胎提升約3倍，最高可維持1個月至1.5個月無需補氣，並榮獲2024年台灣精品獎，目前已指定為台灣公共自行車使用的內胎。（圖／記者林挺弘攝）