22年砸2億元助圓夢　今年錄取率只剩1.6％

▲第 22 屆 KEEP WALKING 夢想資助計畫今舉辦頒獎典禮。（圖／KEEP WALKING提供）

記者潘姿吟／綜合報導

自 2003 年起，連續 21 年舉辦「KEEP WALKING 夢想資助計畫」，今（20日）公布第22屆得主名單，共選出10位夢想實踐者。今年以「夢想並肩 永續同行」為主軸，自2025年10月開放徵件後，累計收到626件提案，創下近8年新高，也顯示台灣社會對永續與創新的高度關注。

這一屆入選計畫，橫跨環境、生態、科技與社會照顧等領域，從守護擁有4億年歷史的「鱟」，到運用AI升級傳統畜牧業，甚至涵蓋全齡教育與陪伴支持，各項行動皆展現台灣夢想家的執行力，也與全球永續發展趨勢緊密接軌。

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根據聯合國亞太經社會委員會（ESCAP）2026年報告指出，亞太地區在永續發展目標（SDGs）上仍有88%的指標需要加速推進；行政院《113年國家永續發展年報》也強調，唯有透過公私協力與跨界合作，才能讓理想化為實際改變。

主辦的帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎表示，KEEP WALKING計畫邁入第22年，挹注逾 2 億元獎金，支持 246 個夢想起飛，已發展成串聯影響力的重要平台，除了提供資金，也建立陪伴與資源共享的生態系，「當企業與夢想家並肩前行，才能更有效回應氣候變遷與高齡化等挑戰。」

從徵件內容來看，今年「社會永續」類別占比高達62%，其中4件聚焦SDG 4優質教育。包含文國士發起「萬 8 計畫」支持育幼院第一線照顧者、李盈萱為 16 歲離鄉學子啟動「僑生引路計畫」等，試圖在不同生命階段建立長期陪伴網絡。

環境永續方面，楊明哲深耕 20 餘年，致力於保育有 4 億年歷史的活化石「鱟」，成功將宮廟文化與海洋保育串連。吳思儒則開發「蛙抵家」AI 聲紋辨識 APP，讓一般民眾也能參與生態監測，讓保育門檻不再高不可攀。同樣以夢想回應「陸域生態」的還有 70 歲的夢想家賴茂勝，他透過廢棄物循環利用技術建立「固碳永續農耕」，展現跨世代守護土地的熱情。

經濟永續方面，獸醫師黃筱君把丹麥經驗帶回台灣，利用AI精準管理豬隻健康，提升育成率並減少資源浪費，為傳統畜牧業開闢創新路徑。

為協助夢想走得更遠，主辦單位同步強化培力機制，將AI工具應用納入課程，並透過「KEEP WALKING 夢想資助學院」深化產學合作。目前已培育近3,000名餐飲新生代人才，今年更與基隆德育護理健康學院合作，結合在地文化與調酒創意，實踐地方創生與多元共融。

評審之一、環境部資源循環署署長賴瑩瑩指出，許多提案與政策方向形成互補，是環境、社會與經濟並進的最佳示範。英國在台辦事處副代表艾巍（Wayne Ives）則表示 ，樂見英國企業積極回饋在地，為社會帶來正向影響。