當權力撞上制度　國際獅子會爆治理危機

▲獅子會。（圖／擷自獅子會粉專）



文／吳芥之（大學助理教授、資深媒體人）

近日，擁有4萬多名會員的國際級社團台灣總會爆發治理爭議。據媒體披露，該社團在面臨體制轉型時，出現領導者擅自調整任期、章程變更及資產處置不透明等現象，引發內部成員與社會輿論的質疑。

若將此事件與該主事者過往在經營企業中涉及的重大專利訴訟放在同一條軸線觀察，可以發現令人警惕的共通脈絡：其治理核心思維偏向「邊界操作」而非「制度內化」，強調控制與對抗，卻忽略了正當性與信任的累積。

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該社團主事者過往在企業經營所涉的專利侵權爭議，其核心爭議不在於技術是否具備原創性，而在於決策層如何看待法律風險。當產品設計已高度接近既有專利邊界時，該企業仍選擇強勢推進商業化，本質上是一種「策略性賭注」；賭的是法律攻防足以逆轉結果，或市場紅利足以覆蓋潛在損失。

這種思維映照在當前的社團爭議中如出一轍。當國際總部要求解體改制時，台灣主事者卻利用法規的灰色地帶，透過形式上的操作使既有組織架構得以續命。從技術面看，或許未觸法；但從治理角度觀之，同樣是利用制度落差來延伸控制權。將制度視為可以周旋的對象，而非必須遵守的底線，正是「邊界操作」的典型特徵。

在兩起爭議中都看到了對「權力節制」的輕忽。在企業專利戰中，缺乏有效的制衡機制來評估高額訴訟風險，導致公司走向極端決策；而在社團事件中，涉及權力結構的章程修改若缺乏外部監督，極易演變為權力的自我強化。

治理的真諦本應是以制度約束權力，但在這些案例中，制度反而成為權力運作者用來達成特定目的的工具。資產治理亦然，無論是企業的股東利益，還是社團的公共資產，一旦缺乏透明的交代與公開程序，即便結果未必違法，也難以建立足以服眾的正當性。

成熟的組織轉型，應具備明確的任務期限與退出機制。然而，在這件社團風暴中，「過渡狀態」被異常拉長，使原本應結束的架構轉化為長期存在的模糊地帶。這種「以拖待變」的處理方式，與過去在專利爭議中以長期訴訟取代一次性解決的策略極為相似——兩者皆是將暫時性的問題，轉化為長期的操作空間。

這種治理風格最大的代價，不在於單一案件的勝負，而在於「信任」的全面流失。企業或許能承受市場風險，但社團與公共組織的根基在於成員的認同。一旦決策過程反覆挑戰制度原意，組織的凝聚力便遭到侵蝕。

綜合來看，從侵權爭議到社團治理亂象，主事者展現了一致的軌跡：在規則邊界尋找空隙，以維持主導權。這種風格在高度競爭的商業環境中，或許能換取短期利潤，但在需要高度信任的治理場域，則會引發結構性的質疑。

治理的真正考驗，不在於能否在規則中找到操作空間，而在於是否願意在有空隙時仍選擇克制。當權力面對制度時，選擇自我約束與透明化，遠比精巧的技術性操作更能建立長期的正當性。否則，無論是在企業還是社團，最終面對的都將不只是單一事件的爭議，而是對領導能力的全面崩解。

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