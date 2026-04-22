用電大戶綠電評比出爐　民間團體呼籲政府完善公開平台

▲用電大戶使用綠電評比記者會。（圖／台灣再生能源推動聯盟提供）



記者潘姿吟／綜合報導

今（22日）世界地球日，台灣再生能源推動聯盟（TRENA）公布《2024年度台灣排碳／用電大戶綠電使用評比調查報告》，點名國內大型企業在邁向2050淨零轉型的進度。報告透過數據揭露企業綠電使用現況，希望以資訊透明方式，促進產業間良性競爭，並推動政府、企業與社會共同打造更友善的綠能環境。

TRENA指出，綜合評比中，「在台綠電使用總量」前三名為台積電、聯電、友達光電；「在台綠電使用占比」由台積電、華邦電、台化領先；「自發自用綠電占比」則以台化、豐興鋼鐵及群創光電表現最突出。不分產業來看，台積電、台灣化學纖維與聯華電子獲評為「特優」，其餘多家電子、鋼鐵與石化業者分列優等與佳等。

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若依產業別觀察，電子業仍是綠電推動相對積極的領域，台積電與聯電在整體評估中居冠；鋼鐵業方面，豐興鋼鐵與中鋼在自發自用與外購綠電上均有進展；石化產業以中油表現最為亮眼；塑膠業則由南亞塑膠透過屋頂型太陽能提升綠電比例。TRENA分析，電子業多採外購綠電快速拉高占比，傳統產業則偏向投資自發自用設施，確保長期能源來源。

不過，TRENA秘書長高茹萍直言，目前用電大戶綠電資訊揭露仍明顯不足：數據來源多仰賴環境部，而非主管能源政策的能源署，且至2026年才公布2024年的資料，時效性嚴重落後。由於經濟部遲遲未完整公開用電大戶的綠電使用情形，只能透過溫室氣體盤查中的範疇二數據進行間接推估，因此，完整且與國際接軌的資訊揭露平台是非常重要的。

隨著歐盟碳邊境調整機制（CBAM）上路，企業減碳與綠電使用的透明度，將直接影響出口競爭力。她呼籲政府建立完整公開的平台，讓企業表現能被公平檢視，也成為投入轉型的誘因。

多個民間團體同時點出制度落差。彰化縣醫療聯盟常務理事蔡志宏指出，用電大戶原訂10％綠電承諾，至今多數企業連兩成都未達，政策檢討與配套進度緩慢，恐衝擊2030年綠電占比30％、2050年淨零目標。公民監督國會聯盟執行長張宏林則表示，朝野對再生能源方向已有高度共識，關鍵在於執行力與持續推進，而非否定綠能本身。

TRENA最後建議，政府可參考分級評比結果，對表現優異企業給予獎勵，並以團購綠電等方式協助轉型困難者，同時在政策評估上兼顧裝置容量與實際發電量，確保能源轉型既透明、也真正有效。

▲用電大戶使用綠電評比記者會中，民間團體點出制度落差。（圖／台灣再生能源推動聯盟提供）