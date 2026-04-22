3年12萬支空瓶循環再生　茶籽堂聯手遠東新拼原料最短路徑

▲茶籽堂啟動「全生活情境循環」，讓空瓶回到源頭，並以不同型態重返日常生活循環再生！（左起） FNG 創辦人 蔡僅鵬、茶籽堂執行長 趙文豪、遠東新世紀 rPET 循環專案負責人 趙士熙。（圖／茶籽堂提供）

記者潘姿吟／台北報導

最新研究指出，全球塑膠實際回收率僅約1成，多數最終仍被焚燒或掩埋。台灣雖在回收表現上名列前茅，PET 回收率高達 97%，但真正能回到循環再利用體系的比例仍不到3成，美妝產業更長期面臨回收流向不透明、難以追溯再生用途的結構性問題。

在世界地球日前夕，生活品牌茶籽堂宣布啟動跨產業合作，攜手全球食品級再生 PET 領導品牌遠東新世紀、社會創新企業 FNG，並結合5大旅宿場域，嘗試把洗沐保養空瓶從回收端一路送回原料端再生，打造所謂的「最短循環路徑」，預估3年可讓 12 萬支空瓶進入完整循環流程。

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▲遠東新。100% RPET製作的寶特瓶，相較VPET，成功減少60%二氧化碳排放量。（圖／記者潘姿吟攝）。▼茶籽堂啟動「全生活情境循環」。（圖／茶籽堂提供）

隨著再生材料需求攀升，rPET 市場預估至 2030 年年複合成長率可達 7% 至 9%。循環台灣基金會資深倡議專員蔡亞軒指出，行政院近期通過《資源循環推動法》修正，象徵政策思維已從「回收」升級為「循環」，企業未來須建立可追蹤、可驗證的資源再生網絡，才能真正提升永續競爭力。結合新法中鼓勵型的政策槓桿，企業也將可以透過「循環三部曲」，將循環經濟「好主意」透過「好治理」成為「好生意」。

茶籽堂自 2018 年起投入循環策略，今年進一步聚焦「原料到原料」與「消費體驗設計」兩大面向。創辦人趙文豪表示，透過與遠東新世紀、FNG 及旅宿業者合作，完成回收「最後一哩路」，能讓空瓶更有效率地回到原料源頭，提升整體循環效能。

在原料端，遠東新世紀具備通過美國 FDA、歐盟 EFSA 認證的食品級 rPET 技術，長期為多家國際品牌供應再生材料。遠東新世紀循環專案負責人趙士熙指出，關鍵在於讓回收瓶器能穩定回流原料端，再透過技術轉化為不同生活場域可使用的產品，提升回收材料價值。

回收端則由 FNG 協助串聯消費者參與，讓回收成為日常行為，同時在再製過程中支持在地弱勢就業。茶籽堂也在門市端加強宣導，鼓勵民眾回收空瓶可折抵消費，希望擴大社會參與基礎。

此次合作的一大亮點，是將循環網絡延伸至高人流旅宿場域。首波響應的5家旅宿包括溪頭福華渡假飯店、高雄福華大飯店、澎澄飯店、知本老爺飯店與 HOME Hotel，讓旅客在住宿過程中就能直接參與回收循環，將永續從後端處理轉為前端體驗。

溪頭福華董事長廖秀梅表示，永續旅遊已成旅宿業核心趨勢。福華自2021年與茶籽堂合作導入植萃備品，兼顧質感與環保，高雄福華更全面使用於近300間客房。她指出，過去多由飯店端執行，消費者感受有限；未來將結合回收與循環機制，轉化為可參與的體驗。面對高人流場域，盼以實際行動串聯產業鏈，落實永續。澎湖澎澄飯店以永續為核心，此次也加入茶籽堂回收計畫，盼拋磚引玉，串聯更多旅宿與跨域夥伴，共同擴大社會影響力。

▲茶籽堂串連五大旅宿，HOME Hotel 王念秋執行長、高雄福華大飯店劉佳貞公關經理、福華大飯店集團董事暨溪頭福華渡假飯店董事長廖秀梅、茶籽堂創辦人趙文豪、澎澄飯店副總經理楊智超（左至右）。（圖／茶籽堂提供）

除循環系統外，茶籽堂也同步推出全新瓶器設計，透過調整瓶身結構減少用料並兼顧耐用度，壓頭再生料比例提升至六成以上，並新增 1 公升大容量規格，以降低包材與運輸耗損。

茶籽堂創辦人趙文豪表示，品牌一路隨時代推進，在不同時代跟上大家的期待：2004對應天然有機，2010連結文化創意與土地認同，2015回應社會企業與B型企業，2018投入地方創生，2020接軌永續與ESG。他認為核心在於「內在覺醒」，讓消費者在選擇產品時，轉向更健康、美好的生活方式，推動生活升級。品牌角色也從產品提供者，轉為連結土地與城市的橋樑，透過再生思維，回到原物料與環境本質，建構永續生態系；而下一步關鍵，仍在消費者自身的轉變。

展望未來，趙文豪強調，將持續擴大與旅宿及其他產業的合作，希望建立可被複製的循環模式，讓空瓶不只是被回收，而能真正回到生活中，以不同形式再次被使用。

▲茶籽堂以苦茶油為核心的生活品牌全系列產品，預計三年 12 萬空瓶能進入循環再生。（圖／茶籽堂提供）