世界地球日將近　從校園到球場的永續實踐浮現新樣貌

▲桃園霄裡國小學生在校內照顧柯爾鴨，成為最好的生命教育。（圖／黑松教育基金會）



記者潘姿吟／綜合報導

隨著4月22日世界地球日逼近，台灣不同場域的環境行動陸續展開。從黑松教育基金會深耕11年的校園氣候行動，到北投國華高爾夫俱樂部以科學數據回應高球場永續爭議，兩條看似不同的路徑，皆指向同一核心：如何讓永續不只是口號，而是可被理解、參與與驗證的日常行動。

校園第一線：以氣候行動培養孩子的環境力與同理心

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長期投入環境教育的黑松教育基金會，在世界地球日前夕公布114學年度「黑松愛地兒點子計畫」成果。本屆以「氣候行動愛地球」為主題，陪伴全台16所國小師生，在教師引導下提出具體的氣候變遷解方。計畫邁入第11年，累計已產出142個校園創意環境提案，逐步深化永續行動在校園中的落實。

基金會指出，計畫核心並非單一環保知識傳授，而是透過「探索問題、定義問題、發想點子、測試點子、分享宣言」五步驟，引導學生從生活經驗出發，將觀察轉化為行動。過程中，教師普遍觀察到學生在「環境覺察」與「自我覺察」上的成長，也與近年教育界重視的「社會情緒學習（SEL）」不謀而合。

至於，如何讓孩子理解氣候變遷？桃園大安國小的學生走進八德埤塘公園，以身體感受樹蔭與水泥地的溫差，理解都市熱島效應；在向長輩進行環境宣導時，孩子們學會觀察對方反應並調整說明方式，從感受出發、展現同理與溝通能力。

桃園霄裡國小則從校園飼養的柯爾鴨出發，觀察高溫對動物造成的影響，進而加裝灑水器與植生牆。校方分享，一名原本因重度自閉而情緒不穩的學生，在參與照顧鴨子的過程中找到責任感與成就感，行為與情緒出現明顯轉變，連家長也感受到孩子的不同。

▲黑松教育基金會，致贈各校參與本學年度創意環境提案的學生，每人一份種子鉛筆。▼16所小學提出氣候解方，黑松教育基金會辦理「教師分享會」提供學校交流機會。（圖／黑松教育基金會）

在「增能」面向上，基金會為教師規劃「樹木工作坊」，協助將固碳概念融入教學。桃園大園國小學生為校樹量測固碳量、製作「樹木身分證」，並將汰舊課桌椅再利用，降低廢棄處理的碳排放。

用數據說故事：量測樹木、理解減碳

桃園社子國小則結合AI輔助程式設計，開發「固碳計算機」，將抽象的碳排數據轉換為「冷氣可吹多久」等生活化指標；龍山國小三年級學生，則把桌遊概念升級為線上互動遊戲，提升同儕對氣候議題的理解與學習動機。

今年計畫首度採分組制度，設立「一般教師組」與「種子教師組」，讓不同經驗背景的教師皆有展現成果的舞台。評審指出，本屆教案在問題定義與行動連結上更為成熟，顯示長期陪伴的累積效益。

基金會也準備500份以再生紙製成、可實際種植的「種子鉛筆」贈予學生，象徵學習與行動的延續。基金會董事長張斌堂表示，透過探索在地環境，孩子能培養多元視角與自信，進而看見更多可能。

另一個場域：國華高爾夫球場翻轉刻板印象的嘗試

同樣在世界地球日前夕，北投國華高爾夫俱樂部攜手中興大學森林學系，公布碳盤查與生物多樣性調查成果，試圖以科學實證回應社會長期對高爾夫球場「不環保」的質疑，並同步啟動「綠色高球元年（Green Golf Year One）」。

▲中華民國環境教育學會秘書長陳仕泓、國際生態專家 Delphine Tseng曾佳品、北投國華高爾夫俱樂部副董事長何麗純、國立中興大學森林學系 柳婉郁教授(由左至右）。（圖／北投國華高爾夫俱樂部提供）

依據ISO 14064-1國際標準，中興大學團隊指出，國華球場場域年排放量約74.7噸二氧化碳當量，吸收量則近125噸，整體呈現負碳排狀態；球場內記錄到126種動植物，包含多項保育類與指標性物種，其生態多樣性表現可與自然棲地相提並論。

國華高爾夫俱樂部副董事長何麗純表示，ESG並非自我標榜，而是讓產業回到可被公平檢視的客觀標準。透過學術單位量化驗證、導入低碳養護與智能設備，國華希望拆解外界對高球場的既定負面標籤，並為產業建立可複製的綠色管理框架。

在社會面，球場與文教基金會、環境教育團體合作，開放「生態攝影日」與共學行動，讓民眾實際走進場域觀察紀錄；在治理面，則持續與國際專家接軌，提升管理與溝通透明度。

國華亦首度公開與曾參與萊德盃球場生態研究的國際專家 Delphine Tseng（曾佳品）合作的生態專書手稿。該書以球場調查數據為基礎，透過插畫與敘事轉譯生物多樣性，未來將推出中、英文版本，並規劃延伸為兒童繪本，作為永續教育的補充素材。

從校園課堂到高爾夫球場，這些行動顯示，永續並非單一解方，而是需要在不同場域中，結合教育、科學與公共參與，持續被討論、被驗證，也被實踐。

▲ 國華球場生態多樣性更媲美自然棲息地。（圖／北投國華高爾夫俱樂部提供）