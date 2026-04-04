全球AI競賽　學者籲「核能復興」強化台灣AI戰略與產業韌性

▲全球AI算力競賽進入白熱化，能源政策將是守護國民的生活品質與產業的競爭力。圖為台電。（示意圖／ETtoday資料照）



● 吳芥之／大學助理教授、資深媒體人



過去三十年來，全球能源論戰常陷入「擁核VS.反核」的二元對立，將核能視為環保價值的選擇。台灣地狹人稠，加以當年核四的「不正常孕育」，更激發社會對相關議題的衝撞。

然而，2026年全球AI算力競賽進入白熱化，能源政策的思維已發生根本性的位移：核能不再是某個能源的選項，而是高端產業的「戰略基礎設施」。正如同國防軍工產業，沒有要不要的選擇，只有如何達到最適配置的戰略思維。

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AI數據中心與半導體先進製程，都有對電力「高負載、零波動」的嚴格要求。這種需求曲線與風能、太陽能的間歇性特徵存在天然矛盾。當美國科技巨頭如微軟、亞馬遜紛紛回頭與核電廠簽署長期購電協議，甚至投資小型模組化反應爐（SMR）時，便已傳達一個明確訊號：穩定的基載電力等於AI產業的競爭力。

台灣作為全球半導體的中樞，面臨結構性的壓力比任何國家都大。如果仍用「負面表列」，而非「正面表列」，將核能納入多元能源組合，那麼將會在電價成本、供電穩定上失去優勢。

核能復興的意義在於，提供一個24小時不間斷、不受天候影響的電力來源；這不是否定綠能，而是在打造數位國力的堅實後盾。

台灣政治場域最糟糕的現象，就是去「脈絡化」，動輒以「昨是今非」、「今是昨非」來抨擊政策調整。三年多前那場新冠疫情，台灣採取種種有效的管制措施，讓我們安然渡過；但站在今天的角度，能說當時的措施「違反人權」嗎？

同樣地，過去對「非核」的堅持及倡議，也是在國際數起重大核災以致談核色變的影陰下，加上核四「拼裝車」不透明運作下，公民重視台灣土地安全的正常反思。如今，在地緣政治、產業進化、核能技術等動態變化下，「穩定的多元能源組合」，才是真正的安全保障。

歐洲的經驗為台灣提供了參考題庫。德國、法國與北歐國家在經歷能源危機後，迅速調整對核能的法律定位。這種「髮夾彎」並非過去的政策失當，而是成熟公民社會的標誌。成熟的民主政體要具備「與時俱進」的能力—根據新事實修正舊決策。

當歐盟將核能納入永續分類法（EU Taxonomy），當核能技術演進到SMR能以體積更小、安全性更高地進入工業園區時，我們對於過去大型核電巨獸的記憶與恐懼，是否也該理性地轉換對「新核能」的期待和想像。

台灣即將為重啟核電作準備，基本門檻是「安全、透明、科學」。在思考地緣政治與產業發展時，還必須納入能源安全；一旦海域遭到封鎖，台灣的天然氣（LNG ）存量僅能維持數周，而核能的穩定優勢自不待多言。

近期中東戰事再度引爆油價，油價帶動物價，在此關鍵時刻，「接納核能」是為了「保衛主權」及「穩定物價」，意識形態的阻力可望轉化為務實的風險管理共識。

能源政策的本質從來不是價值宣示，而是守護國民的生活品質與產業的競爭力。在AI巨浪與地緣風暴交織的2026年，台灣需要具備「政策韌性、技術前瞻、風險意識」的全方位能源架構。核能，是當前那塊能平衡安全、成本與減碳需求的拼圖。

核能復興不是開倒車，而是走一條通往未來新路。關於核能，不應再糾結於「要不要」，而在「如何有效利用」；政策根據環境而調整，這不是妥協，而是進化。過去，我們努力與舊核能分手，現在，我們要學著與新核能好好相處。

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