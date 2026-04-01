全台首座！完全離網「全綠能充電示範站」啟用　慈濟企業共善拚淨零

▲全台首座完全離網「全綠能充電示範站」啟用。(圖／慈濟基金會提供，下同)

地方中心／綜合報導

因應全球氣候危機與能源轉型趨勢，慈濟基金會4月1日宣布，全台首座完全離網的「全綠能充電示範站」於新竹靜思堂正式啟用，主打不依賴外部電網，電力100%來自太陽能發電，實現零碳EV充電服務。

此示範站由慈濟基金會發起，串聯產業界精英打造，整合「光充儲」技術，驗證100%離網微電網韌性。亮點包含：

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1. 發電與儲能：採用傑友科技太陽光電系統（25kW）與SolarEdge的光儲整合方案（100kWh 儲能電池）。

2. 充電設施：配置馳諾瓦（Zerova）30kW DC直流充電樁，支援CCS1與CCS2雙規格。

3. 調度管理：由區快充公司提供智慧充電管理系統，確保離網狀態下的精準能源分配。

慈濟基金會執行長顏博文指出，此示範站成功驗證「自發自用」的可行性，不僅提供新竹香山地區零碳充電服務，也在極端狀況下展現基礎能源的韌性。他強調，該計畫同時呼應聯合國永續發展目標，包括SDGs 7（潔淨能源）、9（產業創新）、11（永續城市）與13（氣候行動）。目前慈濟全台已有47處據點設置太陽能板，持續朝淨零目標推進。

產業端也看好後續擴展潛力。豐元自能總經理李忠正表示，期待未來持續深化能源永續科技應用，並與區快充團隊合作，在零碳運輸領域開發更多創新場景。

緯謙科技副總經理羅傳璽則指出，旗下WiHub平台已整合Mercedes-Benz充電漫遊服務「Mercedes-Benz Pass」，並與此站串聯，累積超過2,000個充電據點，提供車主「隨插即充」（AutoCharge）體驗，未來也將擴大串接更多車廠導入綠能電力。

傑友科技總經理洪崇傑坦言，該站從申請到建置歷經多方溝通與協調，最終順利上線，象徵台灣在綠能應用跨出關鍵一步。SolarEdge台灣區總經理蔡尚霖也表示，此次示範站驗證光儲整合解決方案在企業永續轉型中的實用性與可行性。

慈濟基金會強調，該計畫體現「企業共善」理念，透過跨產業合作放大影響力。未來將持續在全台靜思堂據點推動綠色運輸基礎建設，讓永續技術不只存在實驗室，而是走進日常、真正被使用。