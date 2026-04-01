歐德集團「百林計畫」NO.13在雲林　植樹月種下「350棵文昌桂花」　打造永續零碳校園

▲歐德「百林計畫」第13座在雲林，由總經理陳國甫率領團隊與中正國小校長羅瑞蓉全校師生及各界貴賓共260人，打造共生共好校園。

圖、文／歐德集團提供

「幫地球降溫，大家一起來種樹！歐德集團「百林計畫」第 13座於雲林縣中正國小啟動。適逢3月植樹月，由總經理陳國甫率領設計師團隊，攜手「綠色冀泉」創辦人陳宇華、中正國小校長羅瑞蓉與全校260位師生共同參與。現場貴賓雲集，包括雲林縣政府教育處督學陳麗宇、中正國小傑出校友黃美瑤縣議員、虎尾鎮鎮長林嘉弘、鎮民代表會主席陳明聖等人，到場響應「一人一樹」行動，將永續種子播撒於孩子心中，打造共生共好的綠色校園。

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▲(右起)雲林縣政府教育處督學陳麗宇、縣議員黃美瑤、歐德傢俱總經理陳國甫，一同與孩子開心植樹，為下一代打造更友善的生活環境。

▲歐德「百林計畫」以種植100座樹林為使命，總經理陳國甫(中)率領設計師團隊，用實際行動守護地球。

這次植樹行動選擇種植350 棵象徵品學兼優、傳承文昌祝福的「桂花樹」，以及 2 棵能吸引獨角仙棲息的「光臘樹」。不僅美化校園，更是將文化傳承與生物多樣性結合的生命教育課，讓環境永續的精神在校園裡真正向下扎根。

歐德傢俱陳國甫總經理表示：「百林計畫不只是種樹，更是歐德對環境與下一代的長期承諾。這次與中正國小師生共同種下350棵桂花，象徵對孩子的祝福，讓樹成蔭，讓愛茁壯。」

▲平常忙於規劃居家裝潢的設計師，今天動手種下樹苗， 看到校園充滿綠意，直呼我種樹我驕傲！

綠色冀泉創辦人陳宇華從科學數據分享：「從貴賓自各地前來參加活動的開車碳排放，以及90分鐘活動衍生之微量排放，整場活動總碳排放量約為388公斤 CO2e。而今日種下的桂花，已透過GS黃金標準註銷碳排放約一噸（1,000公斤），已超額達成淨零目標。」

▲歐德集團與雲林中正國小學生種下桂花樹與光臘樹，不僅美化環境，更為孩子上了一堂生命教育課，攜手守護綠色未來。

中正國小校長羅瑞蓉表示，感謝歐德集團讓孩子參與環境綠化行動，培養愛護自然、珍惜資源的觀念。雲林縣政府教育處督學陳麗宇則肯定透過植樹行動讓下一代從小建立環境意識。黃美瑤縣議員與虎尾鎮長林嘉弘皆提到，企業與學校攜手合作，能讓永續理念在地方扎根，為下一代打造更友善的生活環境。

▲此次歐德百林計畫植樹活動排放約 388 公斤碳量，種下的桂花已超額抵銷一噸碳排放，以科學數據落實淨零目標！

參與植樹行動的歐德設計師分享： 「平時忙於規劃居家裝潢，今天動手種下樹苗， 看到校園充滿綠意，直呼我種樹、我驕傲！」歐德百林計畫將持續深耕，以實際行動為下一代種下守護幸福的希望森林。