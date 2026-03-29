「烏龍」空污指控　學者：國民黨不是錯誤理解而是惡意曲解

▲台中火力發電廠。（ETtoday資料圖）

● 吳芥之／大學助理教授、資深媒體人

台灣在野陣營的公共討論，正逐漸陷入一種危險的簡化邏輯：只要是綠營執政，反對就對了。這種「逢綠必反」的政治文化，看似是民主制衡，實際上卻正在侵蝕最基本的理性判斷能力。近期圍繞空氣品質排名的爭議，只是另一個典型案例。

事件起因於國際機構發布空氣品質報告，部分政治人物與政黨在未充分理解指標意義的情況下，便急於將「排名變動」解讀為台灣空污惡化，進而延伸為對能源政策的全面攻擊。然而，該報告本質上是「污染程度排序」，名次越後反而代表空氣品質越好。換言之，所謂「排名下滑」，實際上卻是改善的結果。

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問題不在於單一錯誤，而在於這樣的錯誤為何會發生，且反覆發生。

答案其實並不複雜：當政治立場先於事實證據時，數據就不再是用來理解世界的工具，而是用來強化既有立場的素材。在「逢綠必反」的思維下，結論早已確定——政策一定有錯、治理一定失敗：剩下的，只是尋找可以支撐這個結論的片段資訊。至於資訊是否正確、脈絡是否完整，反而變得不再重要。

這也解釋了為何一個連指標方向都可以看反的錯誤，仍能在短時間內被包裝成政治攻擊火力，甚至透過社群迅速擴散。這不是單純的疏忽，而是結構性的問題：查證被速度取代，理性被情緒取代，專業被立場取代。

更值得警惕的是，這樣的操作並不會因為「道歉」而終止。當錯誤被揭露後，道歉成為一種標準化的風險控管機制：發言、帶風向、被糾正、道歉，然後進入下一輪攻防。過程中，錯誤資訊已達到政治目的，而道歉則僅僅是紓緩輿論壓力的技術操作。

這種低成本的錯誤製造機制，對公共討論的傷害是深遠的。它讓錯誤可以被不斷複製，也讓誠實變得沒有競爭力。

當然，這並不意味著政府不應被監督。相反地，能源政策、空氣品質、產業結構，本來就應該接受最嚴格的檢驗。然而，真正有意義的監督，必須建立在對事實的理解之上，而不是對事實的扭曲之上。如果連基本數據都無法正確解讀，那麼所謂的監督，就只是政治小丑的舞台。

另一方面，政府在回應這類爭議時，也不應自滿於「對方搞錯了」。空氣品質的改善確實存在，但其成因複雜，涉及產業轉型、能源結構、氣候條件等多重因素。如果僅以趨勢數據作為政策成功的證明，同樣也可能落入過度簡化的陷阱。公共政策的說服力，不應建立在選擇性敘事，而應建立在完整而透明的分析。

然而，當前最迫切的問題，仍然是政治文化的扭曲。當「反對」成為目的本身，而非手段；當立場凌駕於事實之上；當錯誤可以被容忍甚至被鼓勵，因為它符合某種政治情緒——那麼台灣所面臨的，就不只是空氣品質的挑戰，而是公共理性的全面退化。

空氣可以慢慢變乾淨，但如果討論的方式持續惡化，那麼我們終將失去的不只是環境品質，而是判斷是非的問政能力與政治品質。

民主社會的價值，不在於誰罵得更快、誰聲量更大，而在於是否願意在事實面前修正自己。否則，「逢綠必反」最終反噬的，不會是任何一個政黨，而是整個社會對真實的信任基礎。

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