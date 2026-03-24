核電角色再定位　學者：國安級的能源備援部隊

▲2025年5月17日，台灣最後一座核電廠正式停機，環團在北市台電大樓前舉行晚會，慶祝非核家園到來。（圖／記者林挺弘攝）

● 吳芥之／大學助理教授、資深媒體人

台灣的核能政策長期陷入「擁核」與「反核」的價值對抗，討論層次往往停留在意識形態的交鋒，卻忽略了一個更根本的命題：在高度不確定的地緣政治賽局中，國家是否具備足夠的「能源韌性」？日前，賴清德總統對核電議題的表態，為這場僵持多時的對峙，清出了新的戰略空間。

我們先從務實的現況出發：半導體和AI產業是台灣在全球供應鏈中屹立不搖的籌碼。然而，這兩隻「吃電怪獸」正與台灣高度依賴進口能源的脆弱性發生碰撞。儘管政府傾力推動綠能，但必須承認，再生能源完全取代傳統基載的「甜蜜點」尚未降臨。在供電壓力與日俱增的當下，將核電納入「備援電力」組合，已非單純的能源選擇，而是不得不然的風險控管思維。

賴總統的宣示雖然在社運團體中激起千層浪，但若換個視角看，將核電視為「備援電力」，邏輯等同於台灣近年積極強化的「不對稱戰力」。我們不主動發動戰爭，但絕對不能不備戰。

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將核電定位從過去的「主力供給」轉化為「戰略備援」，這不是名詞的更動，而是思維的升級轉型。這意味著核電機組即便通過審核，也不再是常態性的發電主力，而是在極端情境下——如天然氣斷鏈或能源航道遭封鎖時——確保國家運作不致崩潰的「最後保險」。正如同國軍的存在，其目的不是為了發動戰 爭，而是為了在危機引爆的當下，我們擁有最好的應對籌碼。這種「備而不用」的治理邏輯，是成熟國家面對系統性風險的標準配備。

賴總統的政策導向，並非傳統意義上的政策「髮夾彎」，而是一次精準的「戰略再定位」。透過「備援」的角色界定，一方面避免了社會對立的激化，另一方面則為國家安全保留了最大的行動彈性。

這反映出一個深層的現實主義思維：當全球進入高風險時代，政策推進不能僅憑理想，必須回歸最極端的假設——一旦「完美風暴」降臨時，我們口袋裡有什麼應對錦囊？

將核電納入備援體系，是為了建立「多層次防護」的能源結構：

• 再生能源：負責低碳轉型與永續指標。

• 天然氣：提供中期的彈性調度與過渡。

• 核電：擔任極端情境下的最後防線。

這不是退化，而是進化；不是意識形態的讓步，而是更高維度的戰略整合。

我們無法祈求風險永遠不會發生，但可以努力確保風險來臨時，我們具備承受衝擊的能力。將核電重新定位為「國安等級的備援力量」，不僅是能源政策的升級，更是台灣面對多變世局最精準的風險回應。

從「價值對抗」走向「風險治理」，從「零和選擇」走向「戰略配置」，這條新路徑或許無法改變所有人的立場，但它確實讓能源討論回到了務實且可行的軌道上。

▲核一廠外觀。（圖／記林挺弘攝）

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