【廣編】台灣夏普ePoster電子紙海報盛大開賣！攜手鴻海展現ESG減碳硬實力

▲台灣夏普（SHARP）正式宣佈推出革命性產品 「ePoster 電子紙海報」。

圖、文／台灣夏普提供

隨著企業數位轉型與淨零碳排意識普及，台灣夏普（SHARP）正式宣佈推出革命性產品 「ePoster 電子紙海報」。該產品將於 3 月 17 日至 3 月 20 日舉行的「2026 智慧城市展暨淨零城市展」中首度公開亮相 。本次展出特別進駐AI CITY鴻海展區，展示數位看板如何從傳統耗能螢幕進化為「零耗電」的綠色顯示技術，為智慧城市、醫療機構及零售產業提供低碳排放的視覺方案 。

打破傳統海報限制：永遠不用換紙的數位革命

ePoster 被定位為「紙張的演進」，旨在解決傳統海報印刷費、物流費及張貼人力的龐大支出 。產品採用最新電子紙技術，不僅像素提升 40% 使字體更加銳利，更具備 180 度超廣視角 。最令人震撼的特點在於其「獨特性」：即便在停電或拔掉插頭的情況下，螢幕資訊依然清晰可見、完全不會黑屏，真正實現「資訊不掉線」 。

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ePoster 四大產品亮點：高效能、低負擔

【畫面靜止時不耗電】，僅在「更換圖片」的瞬間使用微量電力 。待機功率僅 1 瓦，與傳統 LCD 電視牆相比，每年電費可大幅節省85%以上。

【視覺舒適（如紙質感）】：模擬紙張質感，具備完全不反光、不刺眼的特性。即便在強光環境下，也能維持高質感呈現，提升品牌門市形象 。

【操作極簡（智慧管理）】：支援隨身碟即插即播，亦可搭配夏普專屬的 eSignage S 內容管理平台，讓管理者坐在辦公室就能一鍵同步更新全台各地據點的海報 。

減碳新選擇（ESG 加分）：機身採用 50% 再生材質，與紙張印刷相比可減少 93% 碳排放，每年可省下超過一萬張 A2 廢紙，是企業推動數位轉型與 ESG 的最強標籤 。

台灣夏普張凱傑總經理表示，透過與鴻海集團在智慧城市展的深度整合，期望帶領台灣各產業邁向更節能、智慧的顯示新未來 。