總獎金200萬助攻女性創業　渣打陪跑「幫」資金與人脈

▲渣打銀行（台灣）與勵馨基金會合作，公布《台灣女性創業與SDGs現況調查》顯示，資金與人脈是最大壓力源。（圖／渣打銀行提供）

記者潘姿吟／台北報導

在婦女節前夕，渣打銀行（台灣）攜手勵馨基金會公布《台灣女性創業與SDGs現況調查》，點出女性創業現場的真實壓力。調查顯示，超過一半的女性創業者直言「成本負擔過重」，另有53%認為創業成果難以量化，並反映資金與人脈仍是最關鍵門檻。為回應這些挑戰，第4屆「女力創業獎」4日正式啟動，祭出新台幣200萬元總獎金，持續鎖定女性在創業初期最迫切的需求。

渣打銀行指出，本屆計畫呼應聯合國2026年國際婦女節主題「權利、正義、行動」。根據聯合國全球統計，女性在職場、薪資及經濟參與相關的法律保障，整體僅達男性的64%。因此，今年徵件特別聚焦社會共融、科技創新與環境永續，希望透過降低資源門檻與導入商業賦能，協助女性把理念轉化為具體行動與可行模式。

▲女力創業獎強調知識力與社群影響力的長期培養。（圖／記者潘姿吟攝）



第4屆女力創業獎徵件至4月10日截止，預計選出30家企業進入複審，並安排共識營、培力課程等輔導資源。過往參與者中，有84.8%認為該計畫在拓展人脈、促成異業合作及開發業務上帶來實質幫助，顯示競賽不只止於獎金，更著重長期成長。

回顧前三屆成果，渣打銀行財務長蘇淑靜表示，計畫至今已陪伴90組女性創業團隊，舉辦60場工作坊，並由銀行員工投入超過200小時擔任導師，累計投資與資源超過500萬元。品牌暨社區共融處資深副總裁邱可君也指出，女性創業普遍面臨資金、人脈與社群支持不足的困境，女力創業獎強調的是知識力與社群影響力的長期培養，而非一次性的競賽。

此外，今年首度設立「勵馨共好獎」，獎金30萬元，開放前三屆得主再次參與，並鼓勵企業為勵馨服務對象提供實習與就業機會，串聯歷屆團隊、擴大經濟共融影響。

台北市產業發展局長陳俊安也提到，目前約6成新創設籍於台北，市府未來將透過南港台北新創旗艦基地及補助計畫，持續為新創團隊提供更多支持。

▲第四屆「渣打女力創業獎」啟動典禮由渣打銀行財務長蘇淑靜（右三）、勵馨基金會副執行長王淑芬（右二）、Anchor Asia 創辦人邱懷萱（右四） ，以及臺北市政府產業發展局局長陳俊安（右一）共同出席，並邀集前三屆獲獎女性創業家蒞臨交流心路歷程。（圖／渣打銀行提供）