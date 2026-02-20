潛水撈「白色金子」　球場水池翻出高爾夫球環保商機

▲法國回收再利用公司「Another Swing」，希望把球場水域中的廢棄物轉化為可再使用的資源。（圖／翻攝自Another Swing官網）

記者潘姿吟／綜合報導

在高爾夫球場上，落入水池的球只是打球過程中的小插曲；但在法國兩名年輕創業者眼中，沉入淤泥中的白色小球，卻是資源。26 歲的 Arthur Derderian 與 Jules Barranco 在打球過程中觀察到，每年都有大量高爾夫球落入球場池塘後無人撿拾，不僅造成浪費，也增加環境負擔。於是，他們親自穿上潛水裝備潛入水池打撈廢棄球，將這些被遺忘的球重新清洗、分級與再利用，並稱之為「白色金子」。兩人因此創立回收再利用公司「Another Swing」，把球場垃圾轉化為循環經濟的新商機，讓沉沒水底的資源重新回到球道。

▲法國兩名年輕創業者Arthur Derderian 與 Jules Barranco，創立回收再利用公司「Another Swing」。（圖／翻攝自Another Swing官網）

兩位創辦人觀察到，廢棄的高爾夫球的問題不只在浪費，因為高爾夫球體由塑膠與橡膠複合材料製成，分解時間可能長達數百年，而且，長期浸泡可能釋放微塑膠與污染物，這讓球場水域成為隱形污染源。

他們因此創立回收再利用公司「Another Swing」，希望把球場水域中的廢棄物轉化為可再使用的資源。

於是，兩人在球場主人許可的情況下，親自穿上潛水裝備，背著氧氣瓶潛入球場水池打撈高爾夫球。不過，實際的水下作業環境並不輕鬆，水深可達 6 公尺、視線不佳且滿布淤泥，作業環境潮濕且具風險，，但他們仍一顆顆撿起被遺忘的球，將這些回收球賦予再利用的價值，並稱之為「白色金子」。

打撈上岸的高爾夫球會進入標準化的三段流程：先進行工業清洗與消毒以去除泥沙、藻類與污染物，之後，依品牌、型號與磨損程度，進行品質篩選與分級，最後，做二次包裝銷售，將狀況良好球重新販售，設定價格通常比新品低 30%～50% 以上，提供高性價比選擇給球友。

為貫徹環境理念，Another Swing 採用回收紙材製作包裝盒、環保膠帶與印刷材料、在法國本地生產與包裝，減少運輸碳足跡與材料浪費。

這項模式同時解決三個問題：清理球場水域污染、降低運動用品浪費、提供更可負擔的高爾夫球選擇。他們將事業定位為「循環經濟」的一環，而非單純的二手商品買賣。

在法國，類似理念的團隊，另還有一組由三位好友組成的 Golfiller，同樣致力於高爾夫球回收再利用。這顯示，運動產業也正走向資源循環與永續轉型，且二次使用市場具備成長潛力。