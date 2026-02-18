別被話術牽著走！淨零≠碳中和　3分鐘看懂ESG兩大名詞差異

▲國際大廠紛紛追求「淨零」目標，強調從源頭減少溫室氣體排放。（圖／達志影像／美聯社）



記者潘姿吟／綜合報導

逛網路或走在路上，你有沒有發現：買杯咖啡、買件衣服，甚至訂個飯店，所有文宣或官網上多會寫著「碳中和」或「淨零」？看起來都很環保，但先別急著按讚，這兩個詞真的不一樣。有心跨入 ESG 領域的人，如果連這兩個詞都分不清楚，小心鬧笑話。今天，就用最白話的方式，幫你拆解這兩個氣候名詞的差別，也教你怎麼看出「漂綠」的眉角。

碳中和：概念像「收支平衡」

「碳中和」的邏輯很簡單，就是：排多少碳，就想辦法抵多少碳。想像你在理財：這個月花了 5 萬元（排碳），但你透過兼差或投資又賺了 5 萬元回來（透過種樹或買碳權抵銷），最後的帳面看起來剛好打平。

碳中和只針對「二氧化碳」，而且最重要的是，公司可以不需要減少自己的排碳量，只要花錢去買「碳權」來抵充，就能把帳做漂亮，大聲宣稱達到碳中和。換句話說，碳中和很容易被拿來當行銷標籤，因此，當你看到「碳中和」，先別感動，先想：它是「真的減排」還是「花錢抵帳」？

淨零：先大幅減排，剩下才抵

淨零門檻較高，邏輯是：能不排就不排，真的躲不掉的才拿去抵銷。同樣用理財手法來做比喻：你不能再亂花錢，然後靠兼差補破洞；你得先把支出砍到最低，逼自己「瘦下來」。

企業若要做到淨零，通常得動到營業核心：改善製程、換設備、導入再生能源、要求供應鏈一起減排。最後那一點點，可能是目前技術還難處理的排放，才用高品質的移除或抵銷手段處理。

更重要的是，淨零不只看二氧化碳，還包含甲烷等所有「溫室氣體」，它強調的是「自己先減」，不是靠買碳權來洗白。這也是為什麼越多國際品牌或大廠，如： Apple、台積電，把「淨零」當成終極目標，因為這才代表企業真的在改變體質。

「漂綠話術」藏在這裡

因為現在很多品牌會利用這點玩文字遊戲，當你看懂差別後，就能判讀品牌在ESG表現的作為高低：

低段位的企業，宣稱自己「碳中和」，但背後，其實本業照樣拚命製造污染，另一面再靠買便宜碳權包裝成環保，也就是「漂綠」。

相對高段位的企業，則是談「淨零路徑」與具體作法，這通常代表他們真的在砸錢、升級設備、改製程、、更換再生能源，甚至拉供應鏈一起做，這才是真的在做ESG。

▲新北淨零碳排永續農業。（示意圖／新北市農業局提供）