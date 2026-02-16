誤會大了！老闆帶頭淨灘不叫ESG　與CSR關鍵差異曝

▲淨灘示意圖。（資料照／記者林東良翻攝）



記者潘姿吟／綜合報導

「那家公司每年都捐很多錢給偏鄉，ESG 評分一定很高吧？」「我們老闆昨天帶大家去淨灘，這就是 ESG 嗎？」如果你心裡也有這些疑問，那就大錯特錯了。 這是初接觸 ESG 的人最大的誤解，很多企業雖然大張旗鼓做公益，但在 ESG 的考卷上，可能連及格邊緣都摸不到。

關鍵差別：CSR 是「拿錢換名聲」，ESG 是「改掉壞習慣」

[廣告]請繼續往下閱讀...

過去我們常聽到的 CSR（企業社會責任），邏輯通常是：「公司賺了大錢，分一點出來回饋社會。」 但 ESG 的核心邏輯完全不同，它要求的是：「你在賺錢的過程中，就必須正派且永續。」

以深入日常生活的「手搖飲品牌」來當例子：

慈善與公益（CSR）： 飲料店賣珍奶賺了一整年，年底結算利潤後，老闆大方拿出 100 萬 捐給育幼院，或是在週末帶員工去海邊撿塑膠袋。

永續經營（ESG）： 老闆從生產端就開始想辦法，從研發更輕薄的減塑瓶身、優化外送路線減少碳排、甚至親自去茶園確保茶葉來源沒有濫用農藥，且給予農民合理的薪資。

ESG 不是要當「大善人」，是要當「聰明人」

這也是目前大老闆們不再只想著捐錢，而是積極投入生產流程改進的原因，因為 ESG 根本不是要把公司變成慈善機構，而是要把公司變成一個 「高效率的聰明人」。

透過 E（環境），公司減少浪費、省下電費與原物料成本；透過 S（社會），公司提供好的福利、留住優秀人才，也省下昂貴的培訓費用；透過 G（公司治理），讓經營透明化、不亂搞，省下可能面臨的官司與罰款。

換句話說，ESG 是為了讓企業「永續」，也就是「活得更久、賺得更穩」。

觀察「賺錢的姿勢」，一眼看穿公關作秀



因此，身為投資人或社會新鮮人，如果要分辨一家公司是「真心轉型」還是在「公關作秀」，關鍵在於看這家公司「賺錢的姿勢」。

真正厲害的 ESG 企業，不會只在廣告裡宣傳自己捐了多少錢，因為那是「花錢」買來的名聲。你更應該觀察的是：這家企業如何提升節能減碳的效益？回收廢料降低了多少生產成本？或者，他們如何讓員工離職率降到業界最低？

請記得這個黃金公式：CSR 是「賺錢後」的補償，ESG 是「賺錢中」的修煉。 就可以很清楚認識，ESG 絕不是散財童子，它是企業在全球經貿賽局中，一張通往未來的「入場券」。而那些只想靠撒錢卻不願改進體質的公司，在競爭激烈的永續浪潮下，遲早會被時代淘汰。