沒聽過就落伍了　當前最夯的永續 3 大關鍵字

▲天成逸旅蝴蝶谷。（示意圖／記者蔡玟君攝）



記者潘姿吟／綜合報導

上一篇提到，ESG 已經從口號變成企業的「生存必修課」。打開相關新聞，滿滿都是「碳費開徵」、「氣候風險揭露」、「生物多樣性喪失」這些專有名詞，看得霧煞煞？別擔心，這一篇我們用最白話的方式，帶你搞清楚 2026 年最熱的三個永續關鍵字。

「碳費」：你排碳，政府收錢

什麼是碳費？簡單說，就是「排碳要付錢」。台灣的碳費制度依《氣候變遷因應法》徵收，針對年排放量逾 2.5 萬公噸的電力、製造業等大戶，起徵點為 2025 年 5 月試行申報，2026 年起正式實施徵收，繳納前一年度的排放量。

一般費率為每公噸 300 元，但業者若提出自主減量計畫並達標，可適用 50 或 100 元優惠費率。這跟一般大眾有什麼關係？影響所及，大家喝的珍奶可能變貴，因為包材生產過程的成本增加，最後可能轉嫁到消費者身上。

據估計，台灣民生物價可能因此上漲 1% 至 3%。你任職的公司也會開始無所不用其極地「省電」，畢竟電費變貴，老闆自然會盯緊員工有沒有隨手關燈、關冷氣。

「氣候風險揭露」：公司要坦白交代

這就是強制企業公開「氣候變遷可能對公司造成的影響」，比如：工廠蓋在海邊，50 年後海平面上升會不會淹掉？產品依賴某種農作物，乾旱會不會造成斷貨？

金管會已強制要求台灣企業遵守「氣候相關財務揭露（TCFD）」框架。自 2023 年起，實收資本額 20 億元以上上市櫃公司，須編製永續報告書並參考 TCFD 框架揭露；2025年起，更是強制所有上市櫃公司依照 IFRS S2（氣候相關資訊）接軌。

投資人在意這個，主要是因為氣候災難會讓公司瞬間破產。如果企業連風險都沒評估過，投資人會覺得「這家公司的管理層在裝睡」，股票當然不敢買。

「生物多樣性」：蜜蜂消失也關股價的事？

這是繼「碳」之後，2026 年全球投資人最關心的事。以前大家覺得保護石虎、種樹是環保團體的事，現在叫 TNFD（自然相關財務揭露）。

簡單說：大自然倒閉，公司就沒戲。 想像一下，如果授粉的蜜蜂絕跡，咖啡、巧克力會變天價，相關食品公司就會倒閉。如果一家公司不懂得保護生態系統，它可能隨時面臨斷貨或法規罰款。現在，評估一家公司好不好，還要看它對大自然是「吸血」還是「守護」。

這三大關鍵字聽起來很遙遠，但其實是你的「職場防身術」與「理財避雷針」。懂碳費的人能幫公司省錢，懂風險的人能幫自己選到穩健的股票，而關注生物多樣性的人，則能看見未來的產業新商機。

▲金管會。（資料圖／記者戴瑞瑤攝）